Impossibile non ricordarsi del suo personaggio di Anna Boschi, che per anni è stata una grandissima protagonista della soap opera italiana ‘Un posto al sole’. Lei è arrivata nella fiction Rai quando era davvero molto giovane ed ha impersonato la sorella di Franco e la moglie di Alessandro Palladini. Il pubblico ha sempre apprezzato moltissimo le sue qualità professionali, ma dal suo addio sono ormai passati tantissimi anni. E in tanti si chiedono che cosa faccia adesso l’attrice.

Il suo nome è quello di Samuela Sardo e 18 anni fa, precisamente nel 2003, ha lasciato per sempre ‘Un posto al sole’. I telespettatori rimasero ovviamente molto male dinanzi a quella notizia, ma come spesso accade nelle fiction gli addii sono sempre dietro l’angolo. Però la sua carriera professionale fortunatamente non si è fermata con questa avventura, infatti proprio grazie all’esperienza accumulata è riuscita ad ottenere parti importanti. Andiamo a scoprire insieme com’è diventata e cosa fa oggi.

Dopo dunque la sua avventura televisiva con ‘Un posto al sole’, Samuela Sardo è stata contattata dai produttori di ‘Don Matteo’ e dieci anni fa ha preso parte all’ottava stagione. Per quanto riguarda invece il recente passato, è stata grande protagonista in uno spettacolo teatrale. Dunque, non ci sono state grandi variazioni nella sua carriera lavorativa, infatti ha continuato con la sua enorme passione ed è ancora oggi una bravissima e bellissima attrice, che cerca di ritagliarsi il suo spazio.





Samuela Sardo, classe 1977, è nata nella capitale Roma. La sua prima esperienza in teatro risale al 1982 in ‘Casa di bambola’. Con ‘Un posto al sole’ ha lavorato consecutivamente dal 1996 al 1998, poi è ritornata fino a concludere l’esperienza nel 2003. Nel 2004 ha preso parte anche ad ‘Incantesimo 7’. E grazie a questa fiction è in grado di conquistare la Telegrolla d’Oro nel 2005. Recentemente, nel 2018 è stata protagonista a teatro con Tosca D’Aquino e Roberto Lanfranchi e con la ballerina Roberta Brescia.

Samuela Sardo, per quanto riguarda la sua sfera privata, è stata fidanzata con Walter Nudo dal 2004 al 2008. Lo aveva conosciuto durante ‘Incantesimo’. Poi il 9 luglio di 10 anni fa si è unita in matrimonio con il produttore e regista teatrale Massimo Romeo Piparo, con il quale ha concepito una figlia. I due stanno comunque insieme dal 2008, subito dopo la fine della relazione con Nudo.