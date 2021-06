Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono una coppia indissolubile, infatti hanno fatto comprendere nell’ultimo periodo di essere pronti in futuro a mettere su famiglia. In queste ultime settimane hanno però fatto rumore alcune affermazioni riguardanti l’aspetto intimo della coppia, infatti prima lei ha raccontato di essersi fatta male durante un amplesso, poi è stato il turno dell’ex gieffino. Il quale ha svelato quante volte al giorno fanno l’amore e qual è stato il posto più strano dove l’hanno fatto.

Alcuni giorni fa Andrea Zelletta ha infatti detto: “Facciamo l’amore una volta al giorno. E il posto più strano dove lo abbiamo fatto è stato sotto un albero di ulivo in Puglia. Credo che sia importante dar sfogo alla fantasia cercando posti e posizioni nuove. Il sesso è un mondo complesso”. Poi ha voluto anche chiudere la parentesi legata alla polemica per alcune frasi di Natalia. Adesso lui è tornato a parlare e ha detto la sua su una delle voci più insistenti che stavano circolando sul loro conto.

Si è vociferato con forza che Andrea Zelletta e Natalia Paragoni potessero essere i futuri concorrenti di ‘Temptation Island’. Durante la sua intervista ‘Super Guida Tv’, l’ex vippone ha affermato: “Non abbiamo intenzione di partecipare a Temptation Island perché sul nostro sentimento ci confrontiamo tutti i giorni. Non siamo stati chiamati, a prescindere dalle intenzioni ci deve essere sempre una chiamata da parte del programma. Sono favorevole al programma perché apprezzo il loro lavoro”.





Andrea Zelletta ha proseguito, parlando anche dell’eventualità di approdare a ‘Tale e Quale Show’ di Carlo Conti: “Non ho fatto il casting e non mi hanno chiamato nemmeno qui. Io non mi sono mai improvvisato cantante né mi sono destreggiato nel canto. Mantengo la porta aperta alla televisione anche se al momento mi vorrei dedicare alla musica. Sto programmando l’uscita di un nuovo singolo per il prossimo inverno”. Quindi, al momento non ci sono novità ufficiali a livello televisivo.

Sul rapporto con Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta aveva dichiarato giorni fa: “Sicuramente ci vedremo e parleremo in maniera tranquilla, è una persona matura. Abbiamo caratteri tranquilli e sembravamo simili. Io sono super aperto a chiarire queste cose che sono state fraintese. Mi dispiace, sei mesi sono stati lunghi, siamo stati tanto vicino. Potremmo dire quello che non ci è piaciuto”.