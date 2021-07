“Spero finisca presto”. Andrea Zelletta turbato da quello che sta succedendo: “Forza!”

Lo abbiamo conosciuto all’ultimo Grande Fratello Vip. Nel reality è arrivato fino in fondo, sfiorando il podio. Modello, ex calciatore, negli ultimi mesi Andrea Zelletta ha visto aumentare ovviamente la propria popolarità e i propri follower. Recentemente abbiamo parlato di lui perché si vociferava ci fosse una crisi con la fidanzata Natalia Paragoni. A far nascere il dubbio è stato il fatto che i due stanno trascorrendo vacanze separate. Lei con Awed e altri amici, lui con il cagnolino e Francesco Oppini.

In realtà la notizia è stata smentita dalla stessa Natalia che ha pubblicato una foto in cui compare con il suo fidanzato. Dunque nessuna rottura o crisi. Negli ultimi post Andrea ha condiviso alcuni momenti delle sue vacanze. Prima lo vediamo nel bel mezzo di un concerto sull’acqua, poi però il pensiero va a quello che sta succedendo in Sardegna. Come sapete da diversi giorni gli incendi stanno distruggendo ettari di boschi. E l’ex gieffino ha voluto esprimere la sua vicinanza a questa regione.

Nelle ultime story Andrea Zelletta ha inviato un messaggio proprio alla Sardegna colpita dalle fiamme. Incendi che tra l’altro sarebbero dolosi. I soccorsi sono attivi ininterrottamente da più di 60 ore e si stima che per ricrescere i boschi avranno bisogno di 15 anni. Danni per centinaia di milioni di euro, un disastro insomma. E Andrea, come molti altri vip che in questo momento hanno a cuore il destino di questa terra, ha scritto: “Sperando che tutto possa finire al più presto, forza Sardegna”.





Intanto prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Il modello ha inviato una dolce dedica proprio alla sua anima gemella scrivendo in una story: “Cosa voglio di più dalla vita?”. In un altro post i due innamorati appaiono avvinghiati e sorridenti: “Quando ridi così é tutto perfetto ❤️”, dice Andrea. Che nelle ultime foto appare trasformato da un look decisamente originale. In testa ha tante belle treccine.

Tra i momenti più divertenti per Andrea Zelletta c’è sicuramente quello trascorso al Water World Music Festival, un concerto acquatico. Qui Zelletta, che è anche deejay, ha voluto far sentire ai suoi amici diverse canzoni di Salmo. Con lui c’è anche Andrea Zenga, col quale evidentemente ha stretto amicizia nella casa del Grande Fratello Vip.