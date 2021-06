Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta erano diventati molto amici all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Hanno vissuto per intero tutta l’esperienza del reality: insieme al fratello di Balotelli, Enock Barwuah, sembravano formare un trio particolarmente unito e complice. Affiatati, uniti, il loro percorso è andata avanti in maniera quasi simbiotica, spalleggiandosi ininterrottamente per tutta la durata del percorso fino alla finale.

Dopo la fine del reality c’è stato un progressivo allontanamento tra i due. C’è chi ha ipotizzato che alla base di questa ‘separazione’ ci potessero essere alcune critiche di Zelletta nei confronti di Giulia Salemi.

Intervistato dal settimanale Mio, l’ex tronista ha smentito tutto: “Io e Pierpaolo abbiamo litigato per colpa di Giulia Salemi? Sono solo voci senza fondamento. Sono felice se loro sono felici. Pierpaolo è stato importante per me e vederlo innamorato mi rende felice. Io stesso ho iniziato una storia d’amore in un programma televisivo, ma la prova del nove sarà fuori, a telecamere spente”.



Poi tutto si era spezzato. Oggi a Casa Chi Andrea Zelletta ha rivelato di essere stato lui ad inviare l’ultimo messaggio a Pierpaolo Pretelli. “Io mi aspettavo una telefonata visto che l’ultimo messaggio è stato il mio. Una telefonata con un semplice perché hai fatto o detto questo. Io non credo di aver sbagliato nei suoi confronti”. Zelletta spera in un chiarimento con Pretelli. Ci sarà occasione per confrontarsi, però, e tra non molto: 7,8 e 9 giugno Andrea farà parte della Nazionale New Dreams e ci sarà anche Pretelli.







“Sicuramente ci vedremo e parleremo in maniera tranquilla, è una persona matura. Abbiamo caratteri tranquilli e sembravamo simili. Io sono super aperto a chiarire queste cose che sono state fraintese. Mi dispiace, sei mesi sono stati lunghi, siamo stati tanto vicino. Potremmo dire quello che non ci è piaciuto”

Ma tra le domande dei giornalisti di Chi ce n’è stata una anche su Akash Kumar.

Durante una diretta su Tik Tok, infatti, Akash ha messo in dubbio la carriera da modello di Zellett e lui ha risposto così. “No, non abbiamo litigato. Ti dico la verità, io faccio parlare i fatti. Lui ha detto che non ho mai fatto il modello, ma io ho fatto venti sfilate di Armani e 15 di Dolce e Gabbana. Ci sono le foto, le prove. Non c’è da rispondere. Io ho fatto la mia carriera da modello ma non sto li ad acclamarmi”