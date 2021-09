Dentro la casa del Grande Fratello Vip Andrea Zelletta c’era entrato lo scorso anno. Un percorso a ostacoli e un terzo posto che sapeva di vittoria. In mezzo l’amicizia poi naufragata con Pierpaolo Pretelli, sulle ragioni della quale nessuno ancora sa niente e l’uscita misteriosa dalla casa bunker quando il gioco era ancora in corsa. Per lui non ci fu squalifica (Signorini si limitò a richiamarlo), ma la questione fece crescere la curiosità tra il pubblico.



A distanza di mesi Andrea Zelletta ha fornito tutte le risposte, sottolineando che la decisione di vuotare il sacco quasi certamente non sarà presa bene dagli autori del reality show. Lo ha fatto nel corso dell’ultima puntata di GF Vip Party, show condotto da Gaia Zorzi e Giulia Salemi. “Allora – ha esordito Zelletta – anche se gli autori non vogliono, lo dico lo stesso, tanto dove stavo stavo. Adesso tutti gli autori mi chiameranno dicendomi che non lo dovevo far sapere. Io lo dico e svuoto il sacco”.



“Sono stato in un camper/roulotte, che forse non riuscivo nemmeno ad alzarmi perché sono un pochettino alto e non riuscivo a stare in piedi – ha detto Andrea Zelletta – Praticamente c’era una guardia lì per controllare ogni mio movimento. La guardia si faceva i fatti suoi, parlava al telefono e stava lì su Instagram. Io chiuso, con la tendina, e appena la aprivo c’era lui che mi sgridava. Fatto sta che, poi, alla fine mi mettevo lì a origliare e sentivo quello che diceva”.









Andrea Zelletta ha dovuto assentarsi dal gioco per colpa Covid, ad un controllo del quale era risultato positivo. Dopo esami più approfonditi, si è scoperto che l’ex tronista era uno di quei casi di falsa positività. “Anche perché dove potevo prenderlo il Covid se stavo chiuso lì dentro?”, si è chiesto in modo retorico Andrea Zelletta.



Andrea Zelletta è nato a Taranto nel 1993, ha 25 anni ed è un modello ed ex calciatore. Per i più curiosi segnaliamo che il tronista Andrea è alto 1,87 cm e pesa circa 70 kg. La sua carriera inizia proprio nel mondo del calcio, gioca in varie squadre tra cui Noto, Acireale e Vigor Lamezia. A inizio 2019 ha partecipato a Uomini e Donne come tronista. La sua scelta è ricaduta sulla bella corteggiatrice Natalia Paragoni. I due sono innamoratissimi e affiatatissimi.