“Come sta dopo il malore a Ballando”. Andrea Iannone, parla Lucrezia Lando: le sue condizioni

Andrea Iannone ha lasciato tutti col fiato sospeso nella scorsa puntata di ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. Prima della diretta del programma di Rai 1, il pilota ha accusato un malore che ha fatto preoccupare proprio tutti. Dopo alcuni giorni di silenzio, adesso è stata fatta finalmente chiarezza sulle sue condizioni di salute. E ci ha pensato la partner della trasmissione, Lucrezia Lando, a pubblicare alcune storie sul suo profilo Instagram per spiegare nei dettagli come stia adesso l’uomo.

Poco prima dello start del programma, lo sportivo ha accusato un malore che l’ha costretto a lasciare lo studio. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez era pronto a scendere in pista per la prova a sorpresa che tutti i concorrenti hanno dovuto sostenere a inizio serata quando è corso in infermiera, scortato da alcuni autori e assistenti. La padrona di casa ha inizialmente parlato di un disturbo allo stomaco mentre Lucrezia Lando, insegnante del 32enne, ha confermato che il suo allievo non era al top della forma già dal pomeriggio.

L’esperienza di Andrea Iannone a ‘Ballando con le stelle’ stava procedendo nel migliore dei modi, ma questa problematica di salute lo ha costretto a fermarsi momentaneamente. I suoi fan sono stati un po’ in apprensione, perché temevano che potesse trattarsi di qualcosa di più serio che avrebbe potuto mettere a repentaglio la prosecuzione della sua avventura televisiva. Le parole di Lucrezia Lando hanno però tranquillizzato proprio tutti e il giovane è pronto a mostrarsi più forte di prima.





Osservando attentamente le stories dell’insegnante Lando, Andrea Iannone è tornato in grande forma. Infatti, si è presentato all’interno della sala prove e si è messo definitivamente alle spalle ogni tipo di problema fisico. Infatti, anche il suo volto è sembrato decisamente più sereno e si è messo immediatamente al lavoro per farsi trovare prontissimo all’appuntamento in diretta di sabato 20 novembre. Un grande sospiro di sollievo anche per la Carlucci, che non perderà un pezzo fondamentale.

A rivelare un’indiscrezione bomba sui due è stata Rossella Erra, presente al fatidico momento. I due nuovi piccioncini sono, lo avrete capito, Lucrezia Lando e Andrea Iannone. Il pilota motociclistico ci ha pure scherzato sopra: “Stiamo facendo tutto così velocemente che probabilmente di qui alla fine di Ballando faremo un matrimonio”. Quindi, sarebbero diventati una coppia.