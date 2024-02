Inaspettata decisione di Mediaset, che avrebbe accettato il ritorno di un conduttore, Andrea Giambruno, dopo la clamorosa bufera che lo aveva coinvolto. Nei mesi scorsi era balzato al centro dell’attenzione per alcune notizie che lo riguardavano in prima persona e i vertici dell’emittente di Pier Silvio Berlusconi avevano deciso di estrometterlo dalla guida del suo programma.

Quindi, è stata disposta la sua sostituzione con un altro collega ma ora Mediaset avrebbe deciso di rimetterlo al lavoro. Il ritorno di questo conduttore sarebbe avvenuto in modo differente rispetto a quanto faceva precedentemente, infatti la trasmissione in questione non sarà nuovamente presentata da lui ma comunque darebbe un contributo fondamentale.

Mediaset, clamoroso ritorno di un conduttore dopo la bufera

Era finito nel mirino di Striscia la Notizia questo volto di Mediaset, che ora avrebbe fatto il suo ritorno al Biscione nonostante la bufera che lo travolse improvvisamente. Il conduttore non ha rilasciato ancora dichiarazioni ufficiali, ma ad anticipare la notizia è stato Il Fatto Quotidiano, il quale ha rivelato che lavorerebbe a stretto contatto con un altro presentatore.

A tornare sarebbe Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, che sarebbe attualmente il vice del conduttore di Diario del giorno, Giuseppe Brindisi. Il Fatto Quotidiano ha infatti riportato: “Si occuperà di scegliere i temi, gli ospiti e le posizioni da tenere“. Anche se il suo obiettivo principale resterebbe quello di presentare Studio aperto o il Tg4 delle 19. Ma per ora dovrebbe accontentarsi di questo.

In alcuni fuorionda ripresi da Striscia la Notizia, Giambruno disse: “Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?”. E altre uscite che fecero scoppiare il caos e proprio in quel periodo finì anche la relazione con Meloni.