“Male ovunque”. Anche la coppia televisiva positiva al Covid: “Ecco come siamo combinati”

Positivo al Covid anche l’ex volto di UeD. Nelle ultime settimane anche molti Vip hanno annunciato la positività alla variante Omicron. Giorni che certamente non sembrano essere facili da affrontare alla luce della risalita dei contagi che non permette in alcun modo di abbassare la guardia. Oggi si apprende che anche i due ex volti di UeD hanno cominciato la quarantena.

Stiamo parlando proprio di Andrea Cerioli e della fidanzata Arianna Cirrincione. La coppia ha reso pubblica la notizia della positività attraverso le storie su Instagram, fornendo anche qualche dettaglio in più sulle sintomatologie avvertite.

Mal di testa, tosse e dolori sparsi un po’ ovunque, Andrea Cerioli ne ha parlato così: Mi sento come se mi fosse passato sopra un camion. Male ovunque, tosse e mal di testa. La cosa buona che ho X giorni da stare a casa, mi inizio il Trono di Spade, mi godo Derek e i gattini. Arianna la chiudo in terrazzo”.





Parole seguite anche da quelle di Arianna, che ha aggiunto: “Siamo un po’ a pezzi. Ci riposiamo un po’ e iniziamo il Trono di Spade”. Un periodo non certamente facile anche per i Vip del mondo dello spettacolo e della televisione.

Sembra migliorare, invece, la situazione in casa dei Ferragnez. La coppia, che negli ultimi giorni ha annunciato come molti di essere risultata positiva al Covid, sembra procedere verso la guarigione. La prima a negativizzarsi Chiara Ferragni che ha condiviso con i fan il primo selfie senza mascherina e la buona notizia.