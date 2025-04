L’attesa sta per finire, l’Isola dei Famosi sta per tornare in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione completamente rinnovata. Come annunciato da TV Sorrisi e Canzoni, la prima puntata del reality è fissata per mercoledì 7 maggio. A guidare la spedizione dei naufraghi in Honduras sarà, per la prima volta, Veronica Gentili, volto noto del giornalismo e conduttrice de Le Iene.

Questa edizione si presenta con alcune novità sostanziali: in studio ci sarà una sola opinionista, Simona Vantura, un unico inviato direttamente dall’Honduras, pronto a raccontare le sfide estreme dei concorrenti. Nel frattempo, cresce la curiosità intorno al cast di naufraghi. Circolano numerose indiscrezioni sui nomi in lizza: tra i più chiacchierati ci sono Antonella Mosetti, showgirl ed ex del Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti, storica conduttrice televisiva, Teresanna Pugliese, ex volto di Uomini e Donne, e Nunzio Stancampiano, ballerino noto per la sua partecipazione ad Amici.

Isola dei Famosi, Lorenzo Tano e Leonardo Brum naufraghi

Dopo le conferme di Mario Adinolfi e Alessia Fabiani tra i concorrenti pronti a volare in Honduras, emergono nuovi nomi grazie alla newsletter di Hit, firmata dall’ex autore di Tv Blog. Tra i volti inediti in arrivo sull’isola ci sono anche Lorenzo Tano, figlio del celebre attore Rocco Siffredi, e il modello Leonardo Brum. Quest’anno i naufraghi saranno divisi in due fazioni ben distinte, una composta dai più giovani e l’altra dai concorrenti over 40.

Nel gruppo dei più giovani troveremo già confermati nomi come il cantante neomelodico Angelo Famao, l’ex tronista Teresanna Pugliese, la tennista Camila Giorgi, il ballerino Nunzio Stancampiano, l’influencer Chiara Balestrieri e Carly Tommasini. A questi si aggiungono Leonardo Brum, la modella e attrice Ibiza Altea, Samuele Bragelli – meglio conosciuto come “lo Spadino” di Italia Shore – e Lorenzo Tano.

La squadra degli over 40, invece, sarà formata da volti già noti come il comico Omar Fantini, la prima vincitrice del Grande Fratello Cristina Plevani, l’attore Mirko Frezza, il cantante Paolo Vallesi, l’attrice Loredana Cannata, Patrizia Rossetti e Antonella Mosetti. A loro si affiancheranno il giornalista Mario Adinolfi e l’ex showgirl Alessia Fabiani. È attesa anche l’entrata di un altro concorrente over, il cui nome verrà svelato a breve.