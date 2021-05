Tutti voi ricorderete sicuramente Anbeta Toromani, la ballerina di ‘Amici’, che partecipò alla seconda edizione del talent show di Maria De Filippi. Anzi, all’epoca dei fatti il nome del programma era ancora ‘Saranno Famosi’ e si mise in evidenza grazie ad un fisico straordinario e ad una tecnica incredibile. Al termine di quell’avventura datata 2002, riuscì a sfiorare il successo, infatti si piazzò in seconda posizione dietro la cantante Giulia Ottonello. Poi è diventata anche professionista della trasmissione.

Nei giorni scorsi, stando al sito ‘Solonotizie24’, la conduttrice Maria De Filippi l’avrebbe ripresa per i suoi metodi: “Chi fa il mio lavoro ha un livello diverso, i commenti deve farli a casa sua e non davanti ad un ragazzo di vent’anni. Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi, ma ogni tanto vi lasciate andare nei commenti. Specie tu,. Non fare l’étoile che prende e se ne va”. Sarebbe questa la motivazione alla base della rottura dei rapporti professionali con ‘Amici, interrottisi nel 2012.

In tanti si chiedono cosa abbia fatto successivamente Anbeta Toromani, dopo aver lavorato per dieci anni come ballerina professionista nella trasmissione Mediaset. La sua vita lavorativa non si è ovviamente fermata e sta continuando ad ottenere importanti successi. Proprio nel recente passato è stata in grado di rendersi protagonista di un momento molto suggestivo. E ci sono grandi novità anche per quanto concerne l’ambito sentimentale, infatti non è più single ma legata ad un uomo che ama alla follia.





L’ex ballerina di ‘Amici’ attualmente lavora soprattutto in teatro ed è stata anche in tournée con la Cappelia di Amedeo Amodio, un traguardo davvero prestigioso. Parlando della sua sfera privata, è legata sentimentalmente ad Alessandro Macario. Quest’ultimo lo ha conosciuto durante le prove de ‘Il Lago dei Cigni’ e hanno collaborato insieme in ‘Romeo e Giulietta’. L’amore tra i due è totale, infatti hanno un feeling incredibile. Lui lavora come guest residente del Teatro San Carlo della città di Napoli.

Anbeta Toromani, che oggi ha 42 anni, ha rilasciato un’intervista nell’ultimo periodo nella quale ha affermato di non avere alcuna intenzione di ritornare nel piccolo schermo. La ritiene quindi una parentesi chiusa definitivamente: “Non rimpiango niente di ciò che ho fatto in televisione, ma ormai il mio futuro è rappresentato dal mondo del teatro”.