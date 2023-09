A UnoMattina il dramma dell’influencer Nina Sophie Rima. La donna, che su Instagram ha più di 120mila follower e condivide numerosi momenti della sua vita privata, ha spiegato cosa le è successo quando aveva 17 anni. Era il 21 aprile del 2017 e Nina stava tornando a casa con il suo fidanzato. I due, che stavano insieme da poco, erano in motorino. Improvvisamente si è verificato un incidente tra due moto e nella carambola la giovane ha avuto la peggio.

“È stato un incidente tosto che mi ha cambiato la vita – ha spiegato Nina Sophie Rima. Il suo racconto non è adatto a chi si impressiona facilmente: “Il dolore era troppo forte per permettermi di lasciarmi andare, quindi era meglio rimanere lucidi e svegli aspettando qualcuno. Fortunatamente è andato tutto per il meglio, sono stata seguita dalla migliore equipe dell’ospedale di Pietra Ligure e devo dire che sono stata molto fortunata”. Poi è entrata nei dettagli.

Leggi anche: “Emorragia cerebrale”. Incidente choc a scuola: 16enne gravissimo in ospedale





Il racconto choc di Nina Sophie Rima: cosa le è successo

“Ricordo molto bene quella sera – ha raccontato Nina Sophie Rima – perchè purtroppo non ho perso i sensi e questa cosa penso che mi abbia salvato. È stato un incidente molto stupido, si sono scontrate due moto ma il problema è che l‘altra moto con la pedalina mi ha tranciato il piede sul momento. Ho rotolato per 50 metri e quando ho fatto per alzarmi mi sono resa conto che in realtà il mio piede era completamente staccato. Ho fatto di tutto per rimanere sveglia perchè sentivo che se li avessi chiusi non li avrei più riaperti”.

Prendere consapevolezza di quanto avvenuto e della sua nuova vita non è stato semplice. Ma per fortuna Nina ha avuto il sostegno dei suoi cari. Al suo fianco c’era anche la sorella: “Nella mia vita precedente ho sempre detestato i piedi – ha detto Nina – stavo iniziando ad accettarli, avevo messo lo smalto rosso. Le ho chiesto se avessi perso il piede lei mi ha detto ‘Bhe, li hai sempre detestati, ora ne hai uno in meno’. Penso che anche lei poverina non sapesse cosa dire in quei momenti così difficili”.

I momenti difficili non sono mancati: “Ci sono stati ma più avanti, dopo l’incidente ho cercato di reagire il prima possibile senza dare preoccupazioni alla mia famiglia, ho pensato subito a rimettermi in piedi, poi ne ho pagate le conseguenze circa uno o due anni dopo, quando ho fatto i conti con la realtà, ovvero, che io avrei passato molto più tempo della mia vita su una protesi e non sulle mie gambe. Ho vissuto tutto questo momento di down, non ho provato a fuggire”.

Paradossalmente l’incidente ha dato una chance a Nina, che oggi è un’influencer di successo: “Ci vuole coraggio a mostrarsi così ma lo fai per tante persone che soffrono, sapere di poterli aiutare o dar loro un esempio è fondamentale. Il mio destino sembrava quasi scontato invece dopo quell’incidente ho capito veramente cosa fosse la vita. È una direzione che mi sono andata a prendere”.

“Ma come ti permetti?”. Tiberio Timperi gela Anna Falchi in diretta. Ancora scintille a I Fatti Vostri