Gioia enorme nella famiglia di ‘Amici’. Un’ex concorrente e ballerina del programma di Maria De Filippi ha annunciato una notizia grandiosa. Infatti, ha partorito e dato così alla luce la sua seconda figlia, che è stata chiamata con il nome di Nora. Quasi tre anni fa aveva dato alla luce invece la primogenita Nina. E adesso con un post abbastanza lungo, scritto sulla sua pagina Instagram ufficiale, la donna ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo ulteriore obiettivo personale raggiunto.

Ecco cosa ha scritto l’ex ‘Amici’ sul noto social network: “Ore 21… Sento i primi fastidi… Ma li riconosco, me li ricordo… Naturalmente mi doccio, mi trucco, mi faccio i capelli e chiamo i nonni per stare con Nina perché sì, lo sento che resterò in ospedale. Ore 11, quando arrivo solo un cm… La dottoressa: ‘Signorina, è presto, torni a casa’. Io: No grazie, rimango. Ale però scappa a cercare una farmacia per l’ennesimo maledetto tampone. Ore 3: i dolori comincio a non sopportarli tanto. Ore 3.30: fatemi l’epidurale”.

E poi ha aggiunto nel suo post, in cui ha raccontato passo dopo passo il grande evento: “Aspetta, stai calma, è presto. In un’ora si rompono le acque, arrivo al massimo della dilatazione, niente epidurale cacchio! Ore 4.48: però tre spinte e nasci tu amore mio!! La nostra vita cambia di nuovo. Sono super emozionata! Non vedo l’ora di vederti con la tua sorellina! Sarò brava, ce la farò? Non mi faccio più alcuna domanda, ti guardo e tutto viene da sé. Il cuore non si è diviso, s’è fatto più grande. Vi amo infinitamente a tutti e tre”.





Ad essere diventata nuovamente mamma l’ex concorrente di ‘Amici’ dell’edizione 2004-2005, Romina Carancini, che poi è stata anche nel corpo di ballo del talent show nel 2013. Romina Carancini era riuscita anche a raggiungere l’importante traguardo della finale ad ‘Amici 4’ e al termine di quella esperienza televisiva aveva ottenuto la quarta posizione. Adesso lei e il suo amato compagno Alessandro possono festeggiare alla grande il fatto di essere genitori per la seconda volta.

Romina Carancini, che ha 37 anni essendo nata a Roma il primo dicembre del 1984, è stata protagonista in televisione in diversi programmi. Infatti, ha collezionato esperienze a ‘Zelig’, ‘Quelli che il calcio’, ‘Colorado’, ‘Buona Domenica’ e ‘X Factor’ per citarne alcuni. Inoltre, è stata nel corpo di ballo in alcuni film e ha prestato il suo servizio a diverse campagne pubblicitarie.