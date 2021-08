Novità in arrivo a Amici. La voce è iniziata a circolare qualche giorno fa e, in poco tempo, si è diffusa in tutta la rete. Arriva a due mesi e mezzo dalla chiusura dell’ultima edizione e dalla vittoria di Giulia Stabile la vita della quale, da quel giorno, è cambiata. In una intervista a Grazia, ha raccontato del suo difficile percorso prima di entrare nella scuola di Amici. “Alle medie i miei compagni mi hanno distrutta. Hanno rovinato tutta la mia autostima”.



“Ero logorroica, ridevo e sorridevo sempre, ma ero tanto insicura – ha rivelato Giulia Stabile – Come se fossi stata sbagliata io e non loro. In quegli anni, se ti dicono che hai un puntino rosso in fronte, anche se non è vero, ma te lo dicono tutti, ad un certo punto di credi anche tu”. E ancora racconta la vincitrice di Amici: “Le bulle mi dicevano che era inutile che facessi danza tanto non sarei mai diventata nessuno. Avevo più difficoltà rispetto agli altri, o almeno mi sentivo così. Anche se a volte avevo la risposta giusta in classe non parlavo. Mi sentivo giudicata. Avevo un po’ di peluria sul viso e i denti storti”.



Giulia che è cresciuta molto grazie al sostegno di insegnanti e giudici che, quest’anno, ad Amici potrebbero cambiare. Pare, innanzitutto, che non ci sarà più Arisa, almeno per la nuova stagione “dopo un lungo tira e molla” che avrebbe “fatto arenare una complicata trattativa”. Per tale motivo, tra i professori di canto il pubblico di Canale 5 non si ritroverà Arisa.







Ma chi siederà al suo posto dietro la famosa cattedra? Da giorni si parla dell’arrivo di Raimondo Todaro. Una new entry per molti davvero inaspettata. Dopo aver trascorso tanti anni a fianco di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle è pronto a una nuova avventura. Una scelta, quella di lasciare Ballando per Amici, no senza polemiche.



“Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando”, ha raccontato la bionda presentatrice. “Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. È così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme. Stamattina, con un po’ di delusione, ho invece visto il suo post”.