“Travolto da un’auto pirata”. Amici, paura per uno dei protagonisti più amati: le sue condizioni

Paura per uno dei protagonisti più amati della storia di Amici, travolto da un’auto pirata. A dare la notizia è stato il diretto interessato. Sui social scrive: “Mi riempirebbe il cuore immaginare un mondo nel quale una persona che si schianta con velocità (con tanto di stop) contro un’auto si fermasse almeno a dare soccorso, invece di scappare via senza pietà”. E ancora: “Ringrazio chi si è fermato a dare una mano senza pensarci due volte, chi si è fermato anche solo per chiedere se fosse tutto a posto”.

“Grazie a tutte le persone per i messaggi che sto ricevendo”. Sul suo profilo Instagram , poi, ha condiviso la foto della macchina danneggiata con l’intento di “sensibilizzare, per sperare che nessuno di noi si permetta mai di fare una cosa simile”.

Mattia Zenzola, il vincitore di Amici 22 coinvolto in un incidente stradale

Lui è il ballerino vincitore di Amici 22 Mattia Zenzola. Molto amato dai più giovani e non solo, ha di recente solcato i palcoscenici italiani, prendendo parte al musical “Mare Fuori”, ispirato alla serie cult firmata Rai. Zenzola ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: “Grazie a tutti, sto bene”, ha spiegato.

Scampata la paura Mattuia è pronto a tornare al lavoro passando anche da Amici 23. IUn anno fa, nella scuola, Zenzola era stato grande protagonista arrivando alla vittoria finale. Mattia aveva trovato anche l’amore. A rubargli il cuore era stata la ballerina Maddalena Svevi, con cui fin da subito si è cerata una certa complicità. Amore poi tramontato. “Sono capitati momenti dove pensavo di non star facendo le cose in maniera giusta, però l’importante è la testa, la mentalità. Se sei forte di testa è tutto più semplice”, aveva detto dopo la vittoria.

E Ancora: “Al momento della carta avevo accanto a me una persona che stimo tanto, quindi in cuor mio già essere qui oggi in finale è una vittoria. Il Mattia dell’anno scorso è un Mattia diverso”. Un Mattia che era arrivato alla vittoria. Solo il primo gradino della scalata verso il successo.