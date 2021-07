“Si è già saputo”. Amici, la decisione di Maria De Filippi spiazza tutti. È il suo primo colpo

Amici, arriva la bomba sul talent. La voce è iniziata a circolare qualche giorno fa e, in poco tempo, si è diffusa in tutta la rete. Una notizia che arriva a due mesi e mezzo dalla chiusura dell’ultima edizione e dalla vittoria di Giulia Stabile la vita della quale, da quel giorno, è cambiata. In una intervista a Grazia, ha raccontato del suo difficile percorso prima di entrare nella scuola di Amici. “Alle medie i miei compagni mi hanno distrutta. Hanno rovinato tutta la mia autostima”.



“Ero logorroica, ridevo e sorridevo sempre, ma ero tanto insicura – ha rivelato Giulia Stabile – Come se fossi stata sbagliata io e non loro. In quegli anni, se ti dicono che hai un puntino rosso in fronte, anche se non è vero, ma te lo dicono tutti, ad un certo punto di credi anche tu”. E ancora: “Le bulle mi dicevano che era inutile che facessi danza tanto non sarei mai diventata nessuno. Avevo più difficoltà rispetto agli altri, o almeno mi sentivo così. Anche se a volte avevo la risposta giusta in classe non parlavo. Mi sentivo giudicata. Avevo un po’ di peluria sul viso e i denti storti”.



Per Giulia Amici non è stato solo una vetrina, ma uno strumento di riscatto come ricorda la sua prima maestra Flaminia Buccellato. Dove, tra l’altro, ha trovato anche l’amore. “Quando Giulia Stabile andò ai casting, cioè i primissimi provini da superare per entrare poi nel talent, vide tra i ragazzi in fila un ragazzetto bellino, acqua e sapone, e lo fotografò”.







Poi continua: “Era Sangiovanni. Poi venne da me e mi disse: ‘Flaminia, che ne pensi? Hai visto com’è carino?’. Io rimasi a bocca aperta perché era la prima volta che Giulia mi parlava di un ragazzo che le piaceva”. Il resto è una delle favole più belle di Amici. Una favola che, a quanto pare, potrebbe replicarsi prima del previsto. Almeno secondo quanto riporta Davide Maggio.



L’esperto tv, sul suo seguitissimo blog, ha scritto che La ventunesima edizione di Amici dovrebbe partire già dal mese di settembre, tra la seconda e la terza settimana, anticipando così in modo drastico la tendenza degli ultimi anni. Il daytime di Amici dovrebbe avere la durata di circa 30 minuti. Le selezioni di Amici sono in corso in queste settimane, ma non è ancora chiaro se anche quest’anno i ragazzi scelti come allievi vivranno nelle casette del serale.