La puntata di Belve del 10 dicembre è stata sicuramente la più burrascosa di sempre. Francesca Fagnani si è trovata di fronte ad una situazione impensabile con l’ospite Teo Mammucari, che pochi minuti dopo aver iniziato l’intervista è andato via. Lui ha protestato con la conduttrice, dicendo che preferiva la donna per come si comportava dietro le quinte e non in studio.

Durante Belve, Teo Mammucari si è alzato ad un certo punto e visibilmente infastidito ha attaccato Francesca Fagnani. Ha chiesto scusa al pubblico per il suo abbandono, poi si è pure sentito un ‘vaf***’ detto dal comico e presentatore. Quest’ultimo ha pubblicato nel post-puntata un video, nel quale c’erano gli audio della giornalista inviati a lui. Ma poi ha improvvisamente cancellato questo filmato.

Belve, la reazione di Francesca Fagnani dopo l’intervista con Teo Mammucari

In rete c’è chi ha ipotizzato che il comportamento di Mammucari a Belve fosse in qualche modo quasi premeditato, visto che con Francesca Fagnani è sembrato nervoso sin dall’inizio dell’intervista. Adesso si è saputa la reazione della conduttrice alla messa in onda della puntata, che ricordiamo non era in diretta ma era stata precedentemente registrata.

La Fagnani ha scelto il social network X per esternare il suo pensiero: “Grazie amici, stasera più che mai. #belve”. E ha anche postato un cuore rosso in segno di affetto e stima nei confronti dei telespettatori, che hanno seguito tutta la puntata, che ha visto la partecipazione anche di Tina Cipollari, Valeria Bruni Tedeschi e Elena Sofia Ricci.

Mammucari ha comunque spiegato a RTL 102.5: “Avevo fatto con una richiesta precisa: che Francesca non parlasse dei miei familiari. La mia intenzione era e rimane quella di proteggere le persone che amo, rispettando la loro privacy”.