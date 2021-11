“Sei un cecchino impazzito”. Lorella Cuccarini, che scenata ad Amici. Nervi tesi: “È assurdo”

Lorella Cuccarini continua a essere una protagonista di questa stagione di Amici 21. Maria De Filippi ha voluto che cambiasse ruolo: non più insegnante di ballo come lo scorso anno, ma è stata dirottata al canto insieme ad Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Una nuova esperienza che arricchisce una grande carriera. E nella puntata di domenica 14 novembre c’è anche stato un momento di tensione con la sua collega.

Tutto è partito dalla sfida di Ale voluta proprio da Anna Pettinelli. Ancor prima di scoprire l’esito della gara, però, Lorella Cuccarini non ha perso occasione per dire la sua e criticare il comportamento assunto dall’altra insegnante nei confronti di alcuni allievi come Ale, LDA e Tommaso: “Mi sembra un po’ un cecchino impazzito”.

“Per due settimane hai preso di mira Tommaso e LDA e ora decidi di andare a mettere in sfida Ale. È veramente assurdo. Tu dovresti seguire il percorso artistico e di crescita che fanno i ragazzi […] Smettiamola con questo buonismo della Cuccarini. Io non sono buona, ma cerco di fare un percorso che sia costruttivo per questi ragazzi” ha spiegato Lorella Cuccarini visibilmente alterata. “Tu non hai mai detto niente su nessuno, sono tutti bravissimi. Parli solo quando hai da dire su di me ma questo lo abbiamo capito”, è stata la replica di Anna Pettinelli.





“Il problema nasce alla base, e cioè che il cecchino Pettinelli ha sbagliato la scelta dei banchi e ora ne ha solo uno” ha spiegato Rudy Zerbi criticando duramente le scelte della collega. “Se hai solo un banco fatti delle domande […] Non sei coerente, devi uscire un po’ fuori dal personaggio” ha aggiunto Lorella Cuccarini provocando la reazione di Anna Pettinelli: “Io ho un banco solo perché sono selettiva. Vediamo poi chi ci arriva al Serale […] Io non ho nessun personaggio da difendere. Ho le mie idee e le porto avanti”.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Lorella Cuccarini ha parlato dei 30 anni di matrimonio con il marito Silvio Testi. “Non so se esiste un segreto in realtà, esiste l’idea di fare un percorso insieme e affrontare tutto, nel bene e nel male”. Poi svela il “segreto” di un’unione così longeva. “Noi amiamo fare tutte le cose insieme, anche se in realtà siamo molto diversi e molto indipendenti, ma ci piace camminare insieme, ritrovarci”, aggiunge la showgirl, ora insegnante di canto ad “Amici”.