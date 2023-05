Nato come un progetto pilota, nel corso degli anni Amici di Maria De Filippi (il primo anno si chiamava Saranno Famosi) è diventato il talent show di riferimento per gli aspiranti cantanti e ballerini e trampolino di lancio per molti artisti che oggi hanno raggiunto il successo. Basta pensare e icone della musica italiana come Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Annalisa, Elodie, solo per fare alcuni nomi di artiste amate e premiate. Tra i boys sono riusciti ad avere successo i The Kolors, Valerio Scanu, Marco Carta e tra i più recenti Aka Seven, Sangiovanni e LDA. Ovviamente non mancano i ballerini che sono riusciti a ottenere successo e che oggi lavorano in compagnie prestigiose del mondo.

Leggi anche: “Me ne sono andata dall’Italia”. Edwige Fenech, che fine ha fatto e cosa fa oggi: “Meglio così”





Amici, che fine ha fatto Shady: oggi si chiama Shubui ed è famosa

Tutti questi artisti sono nati dalla trasmissione ideata e nata da Maria De Filippi, considerata la regina di Mediaset con i suoi programmi diventati un punto fermo del Biscione. Tra i tanti cantanti e ballerini usciti dalla scuola di Amici ci sono anche quelli che hanno avuto successo solo all’estero. Tra questi c’è Shady. La cantante ha partecipato all’edizione numero 16 ma aveva già tentato la scalata nel mondo della musica partecipando a X-Factor 10. Shady aveva superato tutti i provini per entrare nella squadra di Fedez, ma non aveva superato i bootcamp.

Dopo aver provato a X-Factor è riuscita a entrate nella scuola di Amici. Il percorso della cantante è andato avanti fino al serale, ma alla puntata numero sette è stata eliminata dopo lo scontro con Riccardo. Da quel momento in Italia non si è più sentito parlare di Shady, ma la giovane cantante ha avuto un clamoroso successo all’estero. Oggi si chiama Shibui e come scrive il profilo Twitter di Amici News “è diventata un’artista internazionale con più di 4 milioni di ascolti mensili”.

“Vi ricordate di Shady ad #Amici16? Bene, adesso il suo nome d’arte è “Shibui” ed è diventata un’artista internazionale con più di 4 milioni di ascolti mensili“, si legge sul profilo social di Amici News. La cantante lanciata da Amici è molto amata in Francia, dove ottiene milioni di visualizzazioni su Youtube, ma anche in altre nazioni. Come detto ha anche grandi numeri sugli ascolti in streaming su Spotify. “Ciao a tutti! Oggi ho raggiunto 3MLN di ascoltatori mensili [email protected]! – ha scritto la cantante su Instagram – 2 anni fa non potevo immaginare di arrivare qui, sto scrivendo questo post in lacrime onestamente. Vorrei ringraziare il mio incredibile team creativo che ha realizzato questo sogno, non potevo desiderare un team di lavoro [email protected] @marco_quisi!”.