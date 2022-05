Amici 21 si è concluso con la vittoria di Luigi Strangis. Ma per tutti gli ex allievi del talent show di Maria De Filippi il bello deve ancora venire. Appena usciti dal programma i ragazzi, dopo l’emozionante esperienza, stanno conoscendo il successo. E allora ecco le affissioni di Sissi al centro di Milano e pure a New York: “Sissi è la nuova ambasciatrice di EQUAL Italia e ha lasciato il segno in Time Square, NYC. Ascolta ora la playlist di EQUAL Italia su Spotify”. Ora c’è una hit per un ex Amici con una stella internazionale.

Al netto di qualche polemica sulla vittoria di Luigi, alimentata dai fan di questo o quell’altro allievo, Amici 21 è stato un successo. Successo di pubblico e non solo. Gli allievi una volta usciti si stanno facendo valere. E così scopriamo che un’allieva di Amici 19 ha appena raggiunto un risultato strepitoso. Stiamo parlando di Nyv, cantante di origine marocchina in gara nell’anno in cui vinse Gaia Gozzi.





Il successo di Nyv appena uscita da Amici 19

Musicista dalla grande preparazione e capace di suonare più strumenti e con una voce molto particolare Nyv era stata tuttavia eliminata durante le prime puntate del Serale di Amici. Dopo questa delusione, però, la cantante non si è abbattuta. Appena uscita dal talent ha realizzato il suo primo album “Low Profile” uscito con la Sugar di Caterina Caselli. Un’opera che ha riscosso un buon successo. A due anni dalla pubblicazione dell’album ecco che Nyv supera un altro importante traguardo: una hit con una star internazionale.

Nelle ultime ore stanno circolando delle indiscrezioni su Nyv. L’ex allieva di Amici ha realizzato una canzone con una super star internazionale. Il suo nome è Bob Sinclair, un’autentica leggenda della musica elettronica e non solo. Lo scorso 13 maggio il singolo “Borderline” è uscito su tutte le piattaforme digitali, si tratta del pezzo che sancisce la collaborazione tra i due artisti.

E sullo stesso profilo di Bob Sinclair non mancano i post in cui compare proprio con Nyv. La loro prima hit insieme, “Borderline” è fuori dal 13 maggio. Per l’ex allieva di Amici una grandissima soddisfazione e la certezza che la strada imboccata è davvero quella giusta.

