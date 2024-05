Amici, ha vinto lei: con (molto) merito. Cosa è successo nella finale

La finale della ventitreesima edizione di Amici, condotta da Maria De Filippi, ha decretato la vittoria di Sarah Toscano. Sarah, nata a Vigevano nel 2006, è una giovane cantante di grande talento. Ha iniziato a farsi notare già prima della partecipazione ad Amici, grazie alla pubblicazione del suo primo EP “9 giugno” nel 2022 e alla partecipazione ad Area Sanremo, dove ha vinto la Targa Vittorio De Scalzi. Durante il suo percorso ad Amici, Sarah ha pubblicato diversi inediti tra cui “Touché”, “Viole e Violini”, “Mappamondo” e “Sexy Magica”.





Prima dell’annuncio della vincitrice, sono stati consegnati i premi speciali. Holden ha vinto il Premio delle Radio, riconoscimento per la sua capacità di connettersi con il pubblico attraverso le sue canzoni. Il Premio Speciale per la Comunicazione è stato assegnato a Petit, consegnato da Elena D’Amario, per la sua abilità di esprimere emozioni e messaggi attraverso la sua musica. Marisol ha ricevuto il Premio della Critica, consegnatole dal direttore artistico del programma Stéphane Jarny, per la sua eccellenza artistica e le sue performance straordinarie.

Nel corso della serata, i concorrenti hanno dato il meglio di sé. Sarah si è esibita per l’ultima volta con Touché, il suo primo inedito presentato nel programma, mentre Marisol ha ballato sulle note di I’m a Slave 4 U di Britney Spears. Sarah ha poi continuato la sua esibizione con Ma non tutta la vita dei Ricchi e Poveri, seguita da Splendido Splendente di Donatella Rettore. La cantante ha anche proposto Viole e Violini e successivamente Disco (I Love It) di Ditonellapiaga. Marisol ha risposto con una coreografia su Rewrite the Forbidden Voices di Tekko, emozionando poi il pubblico con Acqua e sale di Mina e Adriano Celentano. La ballerina ha continuato con Pensiero Stupendodi Dolcenera e una performance su Sweet Dreams di Beyoncé.

La finale è stata aperta ufficialmente da Marisolcon una performance sulle note di Bulgari Black Swing di Achille Lauro con Izi & Gemitaiz. Sarah ha poi presentato il suo inedito Mappamondo, mostrando ancora una volta la sua abilità vocale. Durante la serata, le performance dei concorrenti hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Sarah ha conquistato l’attenzione di tutti con la sua interpretazione di Puntería di Cardi B e Shakira, seguita da una sentita esecuzione di When I Was Your Man di Bruno Mars. Petit, dal canto suo, ha impressionato con Casanova di Soolking e una vibrante versione di ‘O sarracino.

Nella categoria della danza, Marisol ha incantato la platea con una coreografia su Freedom di Beyoncé e Kendrick Lamar, oltre a un’esibizione intensa sulle note di Tough Loverdi Christina Aguilera. Dustin ha risposto con una performance emozionante su Iron di Woodkid e una toccante interpretazione di Beautiful Things di Benson Boone. Il pubblico ha premiato Sarah come vincitrice del circuito canto, eliminando Petit. Nella categoria della danza, il pubblico ha scelto Marisol, eliminando Dustin. La serata ha anche visto l’ospite speciale Angelina Mango che ha entusiasmato lo studio con un medley dei suoi brani: Ci pensiamo domani, Che t’o dico a fa’ e La noia.