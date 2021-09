Giulia Ottonello, vincitrice di Amici 2003, la confessione 18 anni dopo: cosa fa e come è diventata

Amici di Maria De Filippi, la seconda edizione del talent show del 2003 ha visto la sua vittoria. Cantante, con spiccata propensione all’arte della recitazione, una vera artista, che ha saputo conquistare il pubblico con ingredienti semplici e attraverso una personalità ricca di sfumature. Che fine ha fatto Giulia Ottonello?

È tornata a fare parlare di sé, anche se per natura continua a non essere molto vicina al mondo del pettegolezzo. Nelle ultime ore, il suo sfogo sui social ha destato non poca curiosità. Infatti proprio sul profilo Instagram dell’ex Amici è apparso un post che reca la sua vecchia foto con addosso la maglia di Amici e una didascalia che risponde alla domanda principale: che fine ha fatto Giulia?

Partiamo dalle sue più recenti parole per capirlo. Ecco cosa ha scritto la cantante: “Per me è sempre difficile leggere questi articoli perché trovo molto faticoso e pesante riuscire a digerire le infinite strade sbarrate, ancora devo capire per quale motivo poi…resterà sempre un mistero”.





Giulia Ottonello, nel post, ha fatto riferimento a un articolo pubblicato su InstaNews che parlava proprio di lei e che in un passaggio riportava: “non ebbe la stessa fortuna di altri suoi colleghi come ad esempio la ballerina Anbeta, che divenne protagonista nelle edizioni successive del talent”. Ed effettivamente la stessa cantante ha ammesso qualcosa a riguardo: “Quando ti rendi conto di aver vinto Amici nell’epoca sbagliata, ma tu continui a sorridere perché The Must Show Go On…Poi però ti ricordi che tu almeno sai cantare…”.

Sono trascorsi 18 anni e Giulia Ottonello è splendida come allora. Dopo il talent di Amici si è dedicata anche al teatro, nei musical Cats, Frenkestein Junior e Cantando sotto la pioggia, oltre ad aver realizzato nel 2012 il disco solista “Tutti i miei colori”. Attualmente resta attiva sui social, dove spesso propone consigli per un’alimentazione vegana e dove prosegue la sua attività volta alla tutela dei diritti degli animali.