L’ultima notizia risaliva allo scorso 26 dicembre; uno scatto sui social che lo ritraeva mentre si esibiva al Red Carpet Ballet Gala a Roma. Da quel giorno in poi, l’ex allievo di Amici era letteralmente sparito e di lui si erano perse le tracce. Una notizia che arriva mentre vanno a ritmo serrato i nuovi casting per il programma e si lavora per arrivare alla chiusura del cast della nuova edizione. Nella prossima edizione di Amici Maria De Filippi avrebbe deciso di puntare su professori di alto livello, sebbene anche Arisa e Todaro siano state delle ottime scelte.

Ma stavolta ha voluto guardarsi indietro e i nomi in lizza sono di ex protagoniste proprio del talent show. Si tratta in particolare di due cantanti e due ballerine, che potrebbero approdare nel programma. Questo l’annuncio di Amedeo Venza su Amici 23: “Grande fermento ad Amici! Emma, Alessandra ed Elena sarebbero in lizza per sostituire Todaro e Arisa. Ma potrebbe tornare di nuovo Veronica Peparini. È ancora tutto da decidere”.





Amici, risolto il giallo dell’ex allievo Nicolai Gorodiskii: è in Spagna

Si riferisce ovviamente alle cantanti Emma Marrone e Alessandra Amoroso e alla ballerina Elena D’Amario. Poi ha nominato pure la compagna di Andreas Muller, ma per le certezze bisognerà aspettare le prossime settimane. Intanto il pubblico tira un sospiro di sollievo perché ha avuto notizie del ballerino ex Amici 19 Nicolai Gorodiskii.

Fortunatamente il ballerino sta bene e al momento si trova in Spagna. Pare abbia appena concluso un workshop insieme alla sua connazionale Lady Romanova. I due ballerini collaborano attualmente con la compagnia Dancepher Ballet. Quindi i fan possono dormire sogni tranquilli, in quanto le notizie su Nicolai di Amici 19 sono positive.

Talentuoso e dalla carriera già avviata, Nicolai Gorodiskii è tra i finalisti di “Amici 2020”. Ed è stato uno dei protagonisti di quella dizione, complici anche il suo carattere complicato e i tanti scontri con compagni e professori. Non ha mai nascosto le sue capacità, Nicolai. Anzi, si è sempre mostrato molto sicuro di sé. Grazie anche alle passate esperienze di studio e di lavoro, non ha mai temuto gli avversari e si è sempre sentito a loro superiore.