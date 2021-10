Si alza la tensione nella scuola di ‘Amici’ e a perdere completamente la pazienza è Rudy Zerbi. Un allievo lo ha fatto alterare non poco e le sue parole sono state durissime. Il comportamento assunto dal ragazzo è stato considerato inadatto dall’insegnante di canto, che dopo aver ascoltato parole poco carine ha preso una drastica decisione. C’è infatti stata una vera e propria sospensione, che ha lasciato tutti di stucco. E il giovane si è comunque successivamente reso conto della brutta situazione.

Nei giorni scorsi c’è stato lo sfogo pesantissimo di Nunzio, che non si è fatto attendere: “L’avventura di Amici è stata breve ma intensa. Io non sapevo che tra i banchi ci fosse il signor Raimondo Todaro. Sono venuto a saperlo 5 giorni prima della prima puntata. La prima cosa che ho fatto è stata dire a mia mamma: ‘io adesso vado a casa’”. Volevo tornare a casa perché sapevo che non avrebbe giudicato in base al ballo, ma come ripicca nei confronti di un bambino di 13 anni”. Ma torniamo a Zerbi.

Rudy Zerbi ha ascoltato le parole del cantante, che non ha gradito i cambiamenti riguardanti il suo brano. L’artista ha infatti affermato: “Mamma mia che schifo”. Allora lo ha convocato e gli ha sospeso la maglia. E lui ha detto: “Sono stato maleducato a dire è una cag..ta, lo ammetto. Sono stato molto maleducato, lo ammetto. Però non la sentivo più mia”. Le parole di Rudy Zerbi sono poi state molto pesanti e sono un vero e proprio monito nei confronti del cantante, che dovrà cambiare registro.





L’invettiva di Rudy Zerbi ha avuto come protagonista LDA, ovvero Luca D’Alessio: “Se tu ritieni già di sapere tutte queste cose liberissimo di fare il tuo percorso, però prendi la valigina e vai fuori da qua. Fuori da qua sei l’uomo più libero del mondo. Qui dentro devi fare un percorso diverso”. Poi LDA ha iniziato a piangere in casetta e ha detto: “Sono un cogl…e. Ho fatto schifo, ho contestato un produttore multi platino, non mi sono mai comportato così, in modo maleducato. Tolta la maglia per una cosa che potevo dire in modo carino”.

Il pubblico comunque è convinto che potrebbe essere proprio lui la rivelazione di questa edizione. Luca D’Alessio, classe 2003, è il terzogenito del grande artista italiano, l’ultimo che ha avuto dall’ex moglie Carmela Barbato. LDA, che sta proprio per Luca D’Alessio, è l’unico tra i suoi figli dell’artista napoletano ad aver seguito le sue orme.