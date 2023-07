Amici è stato un percorso importante per tantissimi artisti. La scuola di Maria De Filippi ha visto transitare nella storia delle personalità che hanno lasciato il segno, come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Marco Carta, Valerio Scanu, Alberto Urso e i più recenti Sangiovanni, AkaSeven e Angelina Mango, cantante di Amici 22, che sta sbancando con la sua hit estiva Ci pensiamo domani. In passato sono stati tanti i protagonisti del talent di Maria De Filippi che hanno appassionato il pubblico grazie alle loro doti: canto o ballo.

Tra questi sicuramente spunta Leon Cino, il vincitore dell’edizione andata in onda nel 2004. La sua qualità artista e il suo talento, in quella occasione, stupirono tutti e infatti il ballerino albanese, dimostrando una tecnica davvero impressionante, riuscì ad arrivare primo sul podio.Da quella vittoria sono passati molti anni e ancora oggi Leon Cino è ricordato con piacere dai fan del talent di Maria De Filippi.

Leon Cino oggi, come è diventato il vincitore di Amici 2004

Leon Cino non ha mai smesso di ballare, e, un anno fa, nel mese di gennaio, ha aperto una scuola di danza, la Leon Cino DAS, vicino il capoluogo lombardo, a Melegnano. A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sfortunatamente, ben presto si è visto costretto a chiudere i battenti. Ora, però, ha ripreso a insegnare ai propri allievi. Dal 2016, inoltre, Leon Cino è ballerino e coreografo nella compagnia Trinacria Dance Company.

Oggi il ballerino ha 44 anni, non è sposato e non ha figli e si è dedicato anima e corpo al lavoro. Leon CIno si è diplomato alla Scala di Milano e si è esibito in America. Leon Cino abita a Cagliari e ha aperto una scuola di danza classica e contemporanea, la LEON CINO D.A.S. In una intervista rilasciata a Sardegna Live l’ex ballerino di Amici ha parlato progetti in ballo senza specificare di cosa so tratta.

In queste ore è stato l’influencer ed esperto di gossip Amedeo Venza ha svelato che il ballerino e insegnante di classico potrebbe fare ritorno ad Amici 23 come coach. “Vi ricordate di Leon Cino? Partecipò alla terza edizione e la vinse. Stando ad alcune voci vicine al programma, potrebbe tornare nel ruolo di coach“, ha scritto l’esperto di gossip.