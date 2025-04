Sembra proprio che tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi il clima sia tutt’altro che disteso in questa edizione di Amici 24. Durante l’intervista a Verissimo, Anna si è lasciata andare a dichiarazioni molto dirette e anche piuttosto pungenti. Il suo tono, seppur intervallato da qualche battuta, lasciava trasparire un reale disappunto nei confronti del collega.

L’affermazione “sono offesa con lui, mi deve delle scuse” segna un netto distacco rispetto al passato, in cui i battibecchi tra i due erano spesso visti con leggerezza o come parte del gioco televisivo. Stavolta, però, Anna ha sottolineato come Rudy l’abbia ferita con atteggiamenti e parole durante i sei mesi di trasmissione, fino al punto di dire: “Nemmeno lo saluto”.





Amici 24, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli ai ferri sempre più corti

Interessante anche il modo in cui ha chiuso l’argomento: con una vena di ironia, sì (“uno scherzo”, ha detto), ma lasciando intendere che un gesto sentito — come un mazzo di fiori con un bigliettino di scuse sincere — sarebbe forse l’unico modo per rimettere le cose a posto.

Tuttavia, è chiaro che per lei le scuse devono nascere spontaneamente, non essere sollecitate da altri, nemmeno da Silvia Toffanin. Di sicuro dentro la scuola l’atmosfera è a dir poco bollente e c’è chi pensa che la rottura tra i due insegnanti di Amici possa essere davvero insanabile.

Adesso resta solo da vedere come reagirà Rudy Zerbi. Replicherà pubblicamente? Farà un passo verso la collega? O resterà in silenzio? Tu che ne pensi di questa “guerra fredda” tra i due? Team Pettinelli o Team Zerbi?