Amici 23 sta entrando nel vivo, il programma viaggia spedito verso il serale e intanto nuovi amori sembrano nascere. Nella puntata di domenica 4 febbraio il pubblico ha salutato Simone Galluzza, il ballerino è stato eliminato dal suo insegnante Emanuel Lo. La decisione di escluderlo dalla scuola, accettata dal ragazzo che ha dimostrato grande maturità, non è piaciuta a tutti fan del programma che sui social ricoprono di complimenti Simone.

“Sinceramente trovo questa decisione ingiusta. Un ragazzo che si è sempre impegnato e che meritava il serale, anche solo una serata, ma meritava vivere quell’emozione. Così sembra che gli sia stato dato solo un contentino in tutti questi mesi. Peccato, mi piaceva davvero tanto. In bocca a lupo Simone”, si legge sulla pagina Instagram ufficiale del programma.





Amici 23, bacio tra Kumo e Martina: il gossip esplode

Intanto pare che ci sia del tenero tra due degli allievi più amati: Kumo e Martina. In un video diffuso su X si vede il ballerino dare un bacio sulla guancia a lei. Al momento non sappiamo se tra Kumo e Martina ci sia del tenero oppure no, anche perché durante il daytime o i pomeridiani non sono mai stati indizi in merito ma tanto è bastato per far esplodere il gossip.

Sono in tanti infatti a pensare che questo bacio, per quanto innocenza e all’apparenza amicale, sia l’inizio di qualcosa di più profondo. “Sono bellissimi, sono una coppia perfetta. Mi auguro che finiscano presto insieme”, è il commento di un’utente. E ancora: “Si vede che sono presi uno dell’altra. Kumo sembra proprio emozionato”.

Insomma, il pubblico ha già dato la sua benedizione. A proposito di Kumo, nei giorni scorsi era sembrato ad un passo dall’esclusione. Durante la puntata del 4 febbraio, poi, ha dato segno di grande maturità. “Grazie davvero per questa novità da lui ballata: continuare a farlo spaziare, fateci vedere tutto il suo potenziale che è immenso, lasciatelo esprimere sia artisticamente che umanamente. Vai Kumo!”.