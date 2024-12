Amici 24, dura decisione dei giudici: l’allievo è fuori. Entrato nella scuola di Maria De Filippi forte di un seguito. La notizia non spegne le polemiche che si sono alzate intorno a Luk3, il cantante preso di mira da Anna Pettinelli e difeso da Lorella Cuccarini. Polemiche che investono i maestri quanto il pubblico che sui social ha dato libero sfogo in difesa del cantante. Si legge: “Intanto luke è l’unico dei ragazzi ad aver cantato l’inedito 7 volte”.

“Ci sono ragazzi che non l’hanno MAI cantato in puntata (Trigno) o chi l’ha cantato 1 volta (Diego). Come non fate a vedere che è tutto a suo favore? Gli hanno costruito il ruolo della vittima e lo sa pure lui che non uscirà. Abbiamo le lettere della bidella e della sorveglianza stessa dinamica della signora che regalò il vestito a Giugiola”.





Amici 24, Diego Lazzari eliminato dalla scuola

“Sono due settimane che guardiamo SEMPRE LO STESSO DAYTIME di cui lui è il protagonista, gli altri ragazzi nemmeno si vedono più e avete il coraggio di lamentarvi. In tutto ciò questo inedito “fortissimo” riproposto in tutte le salse, in tutte le puntate e dt, è ancora distante dal milione di stream (che dovrebbe essere il minimo per un pezzo destinato a tiktok)”.

Luk3 è riuscito a mantenere il suo posto nella scuola, a differenza di Diego Lazzari che dopo essere finito in sfida è stato eliminato. Lo rivelane le anticipazioni della registrazioni della puntata, che andrà in onda su Canale 5 domenica 8 dicembre, come sempre alle ore 14.00. La sua eliminazione arriva dopo un percorso di alti e bassi in cui ha rotto con Rudy e poi è stato recuperato da Lorella Cuccarini che gli ha dato un’altra opportunità.

La scorsa settimana il tiktoker è finito ultimo nella gara canto e così è finito in sfida. In questi giorni dunque Lazzari si è impegnato al massimo per affrontare la prova. Ciò nonostante le cose non sono andate come previsto e Diego ha inaspettatamente perso la sfida. Non tutti sono tristi per la sua eliminazione anzi, c’è chi esulta: “finalmente fuori”. “Non era il suo posto”. “Fuori i bimbi viziati da Amici”. E altri tristi commenti del genere.