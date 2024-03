Amici 23, nuovo momento di tensione nella scuola: Kumo in lacrime chiede spiegazioni ad Emanuel Lo per una sua decisione. È successo dopo che Emanuel ha affidato la maglia per il serale al nuovo allievo Nicholas (prima era nella squadra di Todaro). In casetta si è sfogato con i compagni scoppiando a piangere. “La dà prima a Nicholas che sta in squadra da una settimana che a me che ci sto da sei mesi”, ha detto il ballerino. “Vuol dire che non si fida di me”, ha continuato preoccupato.

Tantissimi i commenti: “Ma Emanuel che problemi ha? Mo lo cazzia pure a Kumo, leggendo il bigliettino con le frasi che ha detto, giustamente deluso dal comportamento del suo professore. È lui ad aver fatto una figuraccia dando la maglia a Nicholas e non a Kumo. Quello che ha detto Kumo è perfettamente plausibile. È inutile che lo cazzia”.





Amici 23, Kumo in lacrime dopo la decisione di Emanuel Lo

E ancora: “Emanuel mi dispiace ma con Kumo ti sei comportato malissimo. A Kumo hai detto un sacco di fesserie. È vergognoso. Sei tu che sei andato in casetta a disfare le valigie a Nicholas e non mettere un mezzo Maria altrimenti significa che ti hanno ordinato di salvare Nicholas”. Emanuel si è giustificato dicendo di non capire il motivo di questa reazione.

Per lui, ha cercato di spiegargli, le porte sono ancora parte. Parole dopo le quali Kumo si è calmato. Intanto, ricordando le anticipazioni, ad essere eliminate sono state Kia e Nahaze. Si legge nelle anticipazioni di SuperGuida tv come: “Ad entrambe i prof hanno detto di presentarsi a settembre. Lo faranno? La Pettinelli ha detto che Nahaze è vocalità”.

“Mentre Ayle una campana stonata che le dà emozioni, però decideva di puntare sulle emozioni. Lorella Cuccarini ha detto a Kia che era molto brava e le dispiaceva lasciarla a casa. Che non aveva avuto molto tempo per prepararsi essendo entrata tardi quindi sarebbe stata molto felice di rivederla a settembre”.