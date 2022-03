“Hai perso la dignità”. Amici 21, Stefano De Martino attacca Rudy Zerbi: si incendia il serale

Amici 21, il talent show sostituisce il recordi di ascolti di C’è Posta per Te. Maria De Filippi come ogni anno alla guida del timone della versione serale di Amici. Un palcoscenico che vede i giovani aspiranti talenti sfidarsi nelle discipline di competenza per uno spettacolo unico nel suo genere. Ma i colpi di scena avvengono anche tra i giurati. Ecco cosa è successo.

Una sfida è vero, ma anche un momento di divertimento sia per il pubblico a casa che per chi quel palcoscenico lo vive a 360 gradi. Un inizo con il botto per il programma di Amici in versione serale, e un guanto di sfida previsto questa volta anche per i professori. Tema il musical davanti a cui nessuno ha potuto indietreggiare e i risultati si sono visti.

Ecco dunque schierarsi nel giro di pochi minuti le coppie in sfida, da una parte Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, con Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Ma la vittoria non ha nulla a che vedere con il simpatico siparietto che ha visto come protagonista Stefano De Martino. Dal “Dobbiamo essere i primi a dare l’esempio”, e parte dunque la sfida con Grease e Sister Act.





Da un lato Danny Zucko e Sandy, interpretati da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, dall’altro Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che si sono cimentati in una performance alla Whoopie Golderberg che si farà fatica a dimenticare. Movimenti a un livello alto di difficoltà, Alessandra nei panni della suora ha tentato di stare al passo del compagno di sfida.

E davanti a una simil esibizione, a tentare di stemperare l’imbarazzo è stata Lorella Cuccarini: “Dai, alla fine non si vince niente”, una frase che però ha dettato il ‘la’ a Stefano De Martino che senza pensarci due volte ha subito sferrato la freccatina ironica nei riguardi di Rudy: “Non si vince niente, ma Rudy ha perso la dignità”. Risate generali, comprese quelle del professore di canto che ha accolto con ironia la battuta.