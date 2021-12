“Stanno insieme”. È amore ad Amici 21, nasce un’altra coppia. E il gesto di lui conferma tutto

Nella scuola di Amici è nata una nuova coppia, quella formata da Sissi e Dario. Dopo Serena e Albe, i due giovani allievi ad aver scoperto di provare qualcosa l’uno per l’altra. Da una semplice amicizia è nato qualcosa di più importante. La cantante, parlando con le sue compagne d’avventura ha dichiarato: “Non ce la faccio, io mi sveglio la mattina che proprio sto male se Dario non mi parla”.

Anche Dario, confidandosi con Luigi ha ammesso di provare qualcosa per la 22enne, confermando di non riuscire a starle lontano, visti i dubbi da lei avanzati in più occasioni: “Effettivamente mi piace, quindi glielo dico prima di sembrare immaturo e allontanarmi senza dire niente. Io ieri ci ho provato, ma eravamo al piano, lei era seduta sporta in avanti, con i piedi alzati, come fanno i bambini e io la guardavo, stavo impazzendo in quel momento, ad un certo punto mi sono alzato e me ne sono andato”.

Poi tra loro c’è stato anche un bacio: “Dai anch’io ho già fatto qualcosa. Piano Piano. Scusami se sono di tempi più lunghi. Non so cosa mi scatti nella mente quando devo fare queste cose. Un bacino piccolo te lo posso dare? Dai”, ha detto Sissi che nel daytime del 17 dicembre ha ammesso di aver avuto vari dubbi se intraprendere questa relazione oppure no: “Ho ammesso a me stessa che davvero mi piacevi, nonostante ti abbia trovato ogni difetto possibile e immaginabile. Mi sia convinta che mi facevi ca***e. eri piccolo. Che non volevo stare con te sicuramente. Che non era il posto giusto per fare questa cosa. io non sono una persona che bla, bla, bla… Uhm, sì… Sono felice come non lo ero mai stata da tantissimo dentro”.





Alla fine i due ragazzi hanno ceduto ai sentimenti e la storia va avanti a gonfie vele tanto che il ballerino ha presentato la ragazza ai suoi genitori anche se tramite chiamata vocale. Il padre gli chiede come va e la madre domanda: “E Silvia?“. Il ragazzo le mette il telefono davanti alla faccia invitandola a parlare: “Ciao, come state?”. La mamma, quindi, ha affermato: “A me piace tanto perché ha aspettato prima di darti il bacio”.

Parlando al telefono si sono detti che si conosceranno non appena l’esperienza di Amici 21 terminerà. Sissi ha promesso che canterà una canzone quando scenderà in Puglia oppure quando loro saliranno a Milano. La madre ha chiuso con: “Fatevi le coccole, vi voglio bene”. Continuate a seguirci per altre news.