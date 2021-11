“Così non puoi restare”. Amici 21, Rudy Zerbi avverte l’allievo: nuovo terremoto in arrivo

Amici 21 continua a riservare sorprese. Dopo l’ultima puntata è stato Rudy Zerbi a scendere in campo. E non le ha mandate a dire. Nel daytime di ieri ha avuto un faccia a faccia con un dei suoi allievi al quale ha confessato di essere in procinto di valutare la sua eliminazione o meno. “Non ho detto nulla in puntata per rispetto nei confronti di Nek, ma quando ti ho ascoltato leggere quello che hai scritto sono rimasto spiazzato”.



“I testi delle tue canzoni hanno completamente un altro linguaggio, un contenuto diverso, uno spirito diverso…diversamente da quello che tu hai letto. Io penso che la coerenza sia fondamentale. Io non amo le persone che vogliono stupire a tutti i costi, ma amo chi stupisce essendo se stesso”, ha detto il professore di Amici 21.



Pronta è arrivata la risposta: “Mi dispiace di averti deluso, ci sto ancora lavorando sul discorso della personalità […] Sono consapevole di avere tutte le carte in regola per andare avanti”. Ma Rudy Zerbi non ha voluto sentire ragioni ristabilendo le regole di Amici 21. “Ti invito a fare pace con te stesso, stai attento”.







Poi aggiunge “Per uno che ha ancora tutto da dimostrare mandare due segnali così contraddittori finisci per non piacere a nessuno. […] Dopo quello che ho sentito, io sto pensando addirittura di eliminarti. Pensa quanto, ai miei occhi, hai creato confusione”. Destinatario del rimprovero dell’insegnante di Amici 21 è Simone.





A tradire il ragazzo probabilmente un eccesso di sicurezza. Prima di entrare nella scuola di Amici 21 Simone aveva già scritto svariati pezzi, i reperibili sul suo profilo Instagram. Uno di questi si chiama “Nicotina” ed è stato realizzato da lui circa un anno fa. Su di lui non ci sono tante notizie: ha 18 anni ed è un cantautore. Oltre a scrivere i suoi pezzi, Simone suona sia la chitarra che il pianoforte. Ad Amici 21 c’è arrivato per realizzare il suo sogno, diventare un cantante professionista.