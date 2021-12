Puntata del daytime incandescente di ‘Amici 21’ con Rudy Zerbi che ha letteralmente lanciato un ultimatum a due allieve. L’insegnante di canto ha deciso di incontrarle e di dire cosa pensa di loro. Ormai è pronto a mandarle via dalla trasmissione di Canale 5, visto che i loro atteggiamenti non stanno convincendo nella maniera più assoluta. E si è potuta notare una certa preoccupazione nei volti delle giovani, che ovviamente dovranno cambiare registro se vorranno proseguire l’avventura.

Prima di riferirvi cosa abbia detto Rudy Zerbi, nei giorni scorsi è uscita una grande novità riguardante la prima puntata dell’attesissimo serale. Nonostante questa fase della trasmissione sia comunque seguita con enorme interesse, è l’appuntamento finale quello che comunque è guardato proprio da tutti. E stando alle ultime indiscrezioni, il primo appuntamento in questione è fissato per il 19 marzo 2022. Quando arriverà l’ufficialità non è dato sapere, ma ormai sembra che siamo vicinissimi a questo annuncio del talent show.

Rudy Zerbi ha voluto parlare con le due cantanti e ha affermato: “Io sono convinto che forse devo prendere una decisione. Credo che sia giusto considerare il fatto di mandarvi a casa direttamente, se dopo tutto questo tempo i risultati sono questi. Mi aspetto un segnale e nel frattempo vi dico che le cose così non vanno”. Una delle due ragazze ha pianto moltissimo dopo l’ultima puntata di ‘Amici 21’, ma lui ha deciso di mostrarsi ugualmente severo e si è scagliato contro la giovane allieva.





Dunque, nelle scorse ore Rudy Zerbi si è infuriato non poco contro le artiste Nicol e Rea. E soprattutto a quest’ultima ha voluto poi dire altro: “Se non sei in grado di reggere la pressione di una canzone figurati fuori di qui. Ma dove pensi di andare?”. Servirà uno scossone da parte di entrambe le concorrenti, in caso contrario il maestro della scuola di Maria De Filippi è pronto a prendere il provvedimento più duro. Staremo a vedere come si comporteranno le due nelle prossime puntate della trasmissione.

Nella scuola di ‘Amici’ è nata intanto una nuova coppia, quella formata da Sissi e Dario. Dopo Serena e Albe, i due giovani allievi ad aver scoperto di provare qualcosa l’uno per l’altra. Da una semplice amicizia è nato qualcosa di più importante. La cantante, parlando con le sue compagne d’avventura ha dichiarato: “Non ce la faccio, io mi sveglio la mattina che proprio sto male se Dario non mi parla”.