Amici 21 entra nel vivo. Il programma di Maria De Filippi sembra non conoscere la vecchiaia. Dopo 20 edizioni infatti il format è più vivo che mai. Parlano i numeri. Da quando è stato spostato nel pomeriggio di domenica il talent ha sistematicamente battuto i diretti rivali di Domenica In. Un successo sotto tutti i punti di vista, merito della sua conduttrice, degli allievi e degli insegnanti anche se, tra quest’ultimi, gli screzi non sono mancati. Soprattutto tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano.



I due giudici di Amici 21 hanno detto più volte di stimarsi ma certo non se le sono mandate a dire. Raimondo Todaro, poi, è stato tra i protagonisti dell’ultima puntata. Alla richiesta mossa all’allievo di ballo da Alessandra Celentano, ovvero quella di rimuovere collane e rosari, Mattia pare abbia risposto di ‘si’ ma a denti stretti, spiegando che quei gioielli rappresentano un legame molto forte con la nonna e che per questo avrebbe deciso di non separarsene mai.

Amici 21, Alex nel mirino di Rudy Zerbi



“Maria posso dire solo una cosa? – ha detto l’insegnate di Amici 21 – .Mi tocca particolarmente. Io come tu sai bene ho iniziato a fare televisione tanti anni fa. Ho una collana di famiglia, credo di averla dalla comunione. La prima puntata di quel famoso programma mi è stato detto ‘Se vuoi ballare la devi togliere’. Io ho risposto ‘Se la devo togliere io posso andare a casa. Ci sono alcune cose che non vanno toccate”.







Intanto nel daytime di ieri protagonisti di Amici 21 sono stati Rudy Zerbi e LDA. Lo ha voluto incontrare per metterlo in guardia da Alex, ‘allievo di Lorella Cuccarini. Dopo aver guardato il filmato, il figlio di Gigi D’Alessio è apparso tranquillo ed è proprio questa sua tranquillità che ha provocato la reazione del suo insegnante.



“Non ti ha fatto i complimenti eh” ha detto Rudy Zerbi riferendosi alle parole di Alex “Ti devi svegliare, ti devi esprimere […] parti dal fatto che sei sempre in buonafede e non ti rendi conto che le parole hanno un peso. Evidentemente c’è qualcosa che non va”. “So che a lui piace la canzone. Forse si è espresso male, non voglio credere che…” ha prontamente replicato LDA. Insomma ad Amici 21 proprio non ci si annoia.