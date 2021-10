Momento molto commovente ad ‘Amici’, dove un allievo è uscito allo scoperto e ha rivelato di avere una malattia. Lo ha fatto davanti a Rudy Zerbi, che è rimasto particolarmente colpito dalle sue parole. Molto probabilmente non sapeva di questa problematica di salute del giovane, ma ha comunque fatto di tutto per tirargli su il morale e affrontare al meglio le sue prossime sfide. Non sono mancate le lacrime da parte dello studente, che ha dunque confessato di non stare benissimo.

Nelle scorse ore invece Anna Pettinelli si era infuriata con il cantante Inder per le sue violazioni con il cellulare: “Ho un’arma fantastica che si chiama sostituzione. Vuol dire che tu da domani non sei più dentro la scuola. Se esistono delle regole perché non le segui? A me non devi prendere per il cu..o. Io ti butto fuori dalla scuola, ti devi terrorizzare, non devi dirmi solo va bene. Ti tolgo dalla scuola, hai capito? Sei secondo in classifica in quella delle cazz…e che hai fatto in due settimane”.

Il ragazzo in questione è stato convocato da Rudy Zerbi perché figura tra coloro che non si sono comportati nel modo migliore, per quanto riguarda l’ordine della casa. L’insegnante di canto gli ha detto: “Sono molto dispiaciuto per il tuo atteggiamento, vedo che prendi le cose troppo alla leggera”. A quel punto il cantante ha deciso di rompere il silenzio intorno ad una sua vicenda privata. E ha quindi ammesso di essere malato, riferendo nei dettagli i motivi che lo portano ad avere questo comportamento.





Queste le sue parole: “Per il problema che ho evito lo stress e prendo in questo modo le cose. Ho il diabete, lo stress influisce sulla glicemia e su tutto e quindi cerco sempre di lasciare andare”. Rudy Zerbi è apparso molto provato e ha dichiarato: “Visto che sei una persona che ha una sensibilità e un valore artistico, cerca di non giocarti questa occasione”. E subito sono arrivate anche le scuse da parte del giovane artista, che ha intenzione di proseguire la sua avventura il più a lungo possibile.

A soffrire di diabete è Luigi Strangis, che in seguito si è scusato e ha promesso di migliorarsi: “So che devo dare di più e non ho dato il massimo. Non me ne voglio andare”. Sicuramente il diabete ha rappresentato e rappresenta un ostacolo non di poco conto, ma è pronto a dare il meglio di sé e mettersi alle spalle gli errori di cui si è reso protagonista in questi giorni. E Rudy Zerbi vuole credere in lui.