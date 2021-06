Siamo ormai nella stagione estiva e i principali programmi televisivi si sono interrotti per trascorrere le meritate vacanze. Ma la macchina organizzativa è al lavoro praticamente tutto l’anno e anche ‘Amici’ sta già puntando alla prossima edizione, che sarà la numero 21. E Maria De Filippi, insieme alla produzione, ha già nel cassetto un colpaccio che farà felici moltissimi telespettatori. Una storica figura è pronta a ritornare nel talent show e c’è grande curiosità per rivederlo all’opera nei prossimi mesi.

La sua immagine è stata scalfita per anni nel programma in onda su Canale 5 e il suo addio aveva rattristato tantissima gente. Ora però, decisamente a sorpresa visto che il suo ritorno non era propriamente nell’aria, è stato contattato per tornare a lavorare nella trasmissione Mediaset. La risposta è stata ovviamente affermativa, infatti non avrebbe mai potuto dire di no alla conduttrice, con la quale ha indubbiamente un rapporto molto positivo, essendo anche stato ospite a ‘Uomini e Donne’ quest’anno.

La carriera di colui che sta per tornare ad ‘Amici’ è stata ugualmente molto interessante anche dopo la sua esperienza in questo programma. Ma probabilmente è rimasto molto affezionato allo stesso e non ci ha pensato due volte prima di dire sì a Maria. Ad anticipare la notizia bomba è stato il ben informato sito ‘BubinoBlog’, che dà la news per sicura al 100%. Non resta adesso che attendere le comunicazioni ufficiali che metteranno definitivamente nero su bianco questo graditissimo ritorno.





Dunque, nella prossima stagione di ‘Amici’ rivedremo all’opera l’autore Luca Zanforlin, che ha lavorato in ben 16 edizioni del talent show. Il suo addio è datato 2013, quando attraverso il suo profilo Facebook disse di voler mollare dopo alcune telefonate, in cui si diceva che avesse litigato con la De Filippi, cosa mai confermata. Infatti, con la donna c’è sempre stato un legame importante, ma lui ha poi preferito andare per la sua strada collezionando altre esperienze altrettanto fondamentali.

Oltre ad ‘Amici’, Luca Zanforlin ha comunque lavorato ad ‘Agon Channel’ e anche alla Rai. Continua tra l’altro ad offrire il suo servizio alla televisione pubblica italiana. Ad ‘Agon Channel’ ha lavorato assieme all’attrice Sabrina Ferilli, mentre ha poi collaborato con la cantante Emma Marrone quando quest’ultima fu scelta in qualità di valletta in una delle edizioni del Festival di Sanremo.