“Ti rendi conto che è grave?”. Amici, Raimondo Todaro furioso con l’allievo: “Ti elimini da solo…”

Adesso siamo in presenza di un vero e proprio ultimatum ad ‘Amici 21’ e a lanciarlo è l’insegnante di ballo Raimondo Todaro, nei confronti di un allievo. Ha avuto un colloquio faccia a faccia con il giovane e gli ha detto chiaramente come stanno le cose. L’allievo non si sta più comportando da tempo nel migliore dei modi e l’ex pupillo di Milly Carlucci ha fatto intendere di aver ormai perso praticamente tutte le sue speranze. E lui rischia seriamente di abbandonare ben presto il programma televisivo.

Raimondo Todaro ha inoltre fatto i conti con un problema proveniente dall’esterno della scuola di Maria De Filippi. Questo il messaggio social: “Mi hanno avvisato di una cosa alquanto spiacevole! Sia chiaro a tutti che non è nel mio stile scrivere via social perché sono abituato a metterci la faccia sempre! L’unico mezzo che uso è Instagram, non ho altri social o quantomeno non sono io! Mi raccontano di persone che si spacciano per me su Facebook, Twitter e altro…Sono partite già le denunce del caso, giusto per chiarezza. Buona serata”.

Il concorrente di ‘Amici 21’ si è reso protagonista nuovamente di gesti non idonei. I suoi compagni hanno ad esempio pulito la casetta, a differenza sua, che ha preferito non fare nulla. E Raimondo Todaro gli ha detto: “Ma ti rendi conto della gravità delle cose che dici? Poche persone mi fanno arrabbiare come te, io sono molto paziente. Io con te le ho provate tutte”. Il ragazzo ha provato in tutte le maniere a cercare di salvarsi: “Siamo tornati e abbiamo pulito la camera, poi io e Christian abbiamo parlato”.





Raimondo Todaro ha proseguito nella sua invettiva contro di lui, ovvero Mattia Zenzola: “Io ti voglio semplicemente dire che tutti i provvedimenti non sono serviti a nulla. Questo mi dispiace, se non riesco a farti crescere io la prendo come una sconfitta personale, con te le ho provate tutte. Non so più cosa provare, io non sono un tipo che lascia la gente in mezzo alla strada ma sono arrivato ad un punto dove non so più cosa fare. Capisci o no che ti stai praticamente autoeliminando da Amici?”.

Soltanto alcune settimane fa Raimondo Todaro si era infatti arrabbiato con Mattia: “Ti sto trattando come un figlio. Te ne stai in casetta una settimana senza lezioni, in puntata non balli e stai seduto, fai funzionare il cervello e ti rendi conto di quello che hai fatto. Sei stato arrogante, spocchioso e indisponente. Era un atteggiamento brutto perché non eri stanco e non stavi male”.