Ad Amici è scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. I toni si alzano notevolmente durante la puntata di domenica 23 gennaio. Motivo del contendere è Mattia, il ballerino fermo per infortunio. “Non ero d’accordo sulla sospensione di Cosmary”, ha sbottato Raimondo Todaro nei confronti della collega, la quale ha tirato in ballo Mattia. “Lui parla tanto di Cosmery, io parlo di lui. Ha avuto 15 giorni di malattia, poi un mese di fermo per l’infortunio. Ora gli hanno dato altri giorni” ha spiegato Alessandra Celentano che vorrebbe eliminare l’allievo.

Tra i due la discussione è proseguita: “Se si deve curare non può restare qui a scaldare il banco” ha sbottato la professoressa. Raimondo Todaro non la pensa come la sua collega e la attacca: “Finchè il medico non mi dice che deve tornare a casa, io aspetto fino alla settimana prima del serale. Decido io, quello che dici tu mi scivola addosso”.

Poi Raimondo Todaro si è rivolto a Maria De Filippi: “Oggi è il mio compleanno, vorrei fare un regalo alla Celentano ma ho bisogno del tuo aiuto Maria. Le servirebbe h24 un bel corteggiatore dei tuoi di Uomini e Donne che la tiene impegnata, così la smette di pensare sempre a Mattia”. E sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che ritrae Alessandra Celentano seduta sul trono di Uomini e Donne: “Sto aprendo i casting, i requisiti richiesti sono: 1- deve ritenersi più aitante di @rudy_zerbi 2- deve essere alto almeno 1.75m 3- non deve indossare collane,bracciali,orecchini ne’ avere tatuaggi in vista,smalto alle unghie e piercing. Infine la cosa primaria 4- deve sempre dire ” maestra ha ragione lei” parlarle in terza persona se fosse plurale anche meglio”.





La risposta di Alessandra Celentano non si è fatta attendere: “Guarda, voi uomini risolvete tutto così, ma non funziona caro mio. Noi donne abbiamo due belle… due bei soli così e non abbiamo necessariamente bisogno di voi ragazzini, capisci?”. Sui social in molti non hanno apprezzato l’uscita di Raimondo Todaro, trovando eccessivo il post che l’insegnante di latino americano ha pubblicato sui social.

“Sei di una misoginia e di un sessismo veramente becero e schifoso – scrive un utente -. Una donna con le palle esprime la sua opinione, fa vedere quanto è cazzuta ed oggettivamente severa, e si dà come sempre, la colpa alla mancanza del maschio nella vita sua. Ma tu stai fuori di testa, vergognati mamma mia”. Un altro commento recita: “Non è assolutamente un bel post! E ragazze che scrivete sto morendo ecc.. ma se qualcuno lo facesse a voi quando voi cercate di lavorare come vi sentireste? Io umiliata”. E ancora: “Hai notato di aver fatto un’uscita sessista si? Invece di fare il pagliaccio anche qui perché non prenderla con più silenzio (citando uno dei ragazzi che quest’anno direi essere molto più maturi)”.