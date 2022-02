Le liti tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano sono all’ordine del giorno. Ma forse mai come questa volta c’è stata l’impressione che il livello dello scontro sia salito fuori dai livelli accettabili. Tutto è nato dopo che la maestra ha deciso di mandare in sfida Mattia, da poco tornato da un infortunio. “È da una settimana che ho iniziato pian piano a poggiare il piede e fare qualche esercizio. Prima stavo con le stampelle e non riuscivo neanche ad appoggiare il piede. Al momento non mi sento ancora di sollevarmi sulla punta. Fare una sfida, con il rischio di andare a casa…” , ha detto il ragazzo.



Raimondo Todaro è sembrato sin da subito contrariato per la decisione di Alessandra Celentano di mettere in sfida Mattia. Ha visto nel gesto della maestra, il tentativo di sbarazzarsi di Mattia per agevolare i suoi ballerini: “Trovo la proposta della sfida una roba imbarazzante per non usare altri termini. Un ipotetico Mattia in forma al 100% al serale, diventa problematico per i suoi ballerini. E quindi lei dice, mandiamolo via adesso che è al 10% che è meglio”.



La maestra Celentano non ha mollato, in modo polemico, ha detto: “Vediamo se ci arrivi al serale”. Parole che hanno mandato su tutte le furie Raimondo Todaro che ha sparato a zero: “Se non lo investi prima tu con la macchina, lui ci arriva al serale”. L’uscita di Todaro non è piaciuta alla Celentano e nemmeno al pubblico in studio e da casa, che sui social ha chiesto provvedimenti nei confronti dell’ex ballerino di Ballando con le stelle.







Alessandra Celentano, indignata per le parole usate da Raimondo Todaro, ha risposto a tono: “Mamma mia che esternazioni orrende. Tu pensi queste cose di me? Pensi che io sia vile, vigliacca. Io trovo imbarazzante che Mattia sia qua da due mesi a non fare niente e chiede un’altra settimana, poi un’altra settimana, poi un’altra settimana. Non credo sia corretto. La sua esibizione la può fare, poi alle sfide neanche si presenta perché sta male? Io questo credo che sia imbarazzante. Il dottore ha detto che può ballare”.



Raimondo Todaro è rimasto fermo sulla sua posizione: “Sei imbarazzante, te lo ripeto, stai dicendo baggianate. Sei scandalosa. Io non mi preoccupo della salute di Mattia? Se il dottore dice che può ballare è chiaro che può ballare, ma io ti sto dicendo che stai approfittando del fatto che lui sia al 10%. Ti dico che a me va bene questo. Al posto tuo mi sarei affossato”.