“Dormivo nelle stazioni”. Amici 21, racconto choc dell’allieva davanti a Lorella Cuccarini

Tempo di confessioni ad ‘Amici 21’. E ciò che è stato raccontato da un’allieva ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno si aspettava infatti che avesse vissuto momenti del genere, che le hanno provocato inevitabilmente ripercussioni negative anche sul suo stato mentale. Il tutto è successo davanti a Lorella Cuccarini, la quale ha ascoltato attentamente le sue drammatiche parole. Nonostante comunque sia rimasta molto dispiaciuta, l’insegnante di ballo l’ha messa alle strette perché deve reagire.

Nelle scorse ore era toccato a Rudy Zerbi fare la parte del severo. Giacomo è stato messo a rischio eliminazione: “Quando ho deciso di tenerti nella scuola di Amici l’ho fatto perché avevo visto un atteggiamento umile e voglia di studiare. Hai difficoltà nella preparazione dei brani, mi sembra che tu non stia cogliendo l’opportunità che ti ho dato. Posso decidere di eliminarti o sostituirti, non voglio eliminarti perché non hai fatto nulla di così grave”. Ma veniamo al racconto della giovane.

La concorrente della scuola di ‘Amici 21’ ha quindi rivelato: “Ho passato due anni e mezzo in depressione. Non sono più uscita e non ho avuto amici, non mi sono appassionata a niente. Ho passato tanto tempo fuori casa perché non andavo d’accordo con i miei genitori e ho dormito nelle stazioni. L’arroganza è un mio modo di difendermi. Quando arrivano situazioni in cui io mi senta da meno, metto questo scudo per difendermi”. E poi Lorella Cuccarini le ha dato alcuni consigli utili e l’ha spronata.





A raccontare questa parte sconvolgente della sua vita privata è stata l’allieva di ‘Amici 21’, Flaza, che sarebbe comunque stata eliminata dalla trasmissione. Lorella Cuccarini si è rivolta a lei in questo modo e le ha fatto comprendere che ha bisogno di supporto: “Devi chiedere aiuto e dimostrare chi sei veramente. Infatti ti dico una cosa: guardami negli occhi e dimmi chi sei”. La cantante è scoppiata a piangere, consapevole di aver avuto comportamenti non accettabili in queste ultime settimane.

Stando alle anticipazioni sulla sesta puntata di ‘Amici 21’, che andrà in onda domenica 24 ottobre su Canale 5, non le saranno infatti concesse altre opportunità e sarà obbligata a lasciare il programma. Come detto Flaza era già stata al centro di polemiche alle quali aveva replicato. “Non voglio che passi il messaggio che non do valore a quello che faccio qui dentro, perché per essere qui questa settimana ho lavorato tanto”.