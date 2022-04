“Ragazzi, questo è per voi”. Maria De Filippi, il gesto per Albe e Serena ad Amici è pazzesco

Lo scorso anno erano Sangiovanni e Giulia Stabile, quest’anno la coppia speciale di Amici 21 è composta da Albe e Serena. I due stanno insieme da sei mesi e oggi hanno ricevuto un regalo speciale da Maria De Filippi. Il primo bacio tra i due è scoccato a fine ottobre e i primi di novembre la ballerina si è dichiarata al cantante.

Sono passati più di 20 giorni dal primo bacio tra Serena e Albe, come ci ricorda la redazione di Amici 21 nel daytime andato in onda oggi pomeriggio. La loro complicità sta continuando e sono molto vicini a riempirsi di coccole e baci.





Amici, Maria De Filippi: “Un regalo per Serena e Albe”

Da soli, lontani dagli altri allievi della scuola di Amici 21, con un certo imbarazzo i due si erano aperti :“Credo… non ce la faccio. Ce la stavo facendo… Credo di essermi innamorata di te”, aveva detto Serena, poi subito dopo, era arrivata la risposta del cantante: “Anche io… Credo di essermi innamorato di te”.

Da allora i due sono inseparabili e continuano a vivere il loro amore in casetta e a lavorare sodo per conquistare l’ambito titolo dell’edizione numero ventuno di Amici 21 Di Maria De Filippi. Nel daytime andato in onda giovedì 21 aprile Maria De Filippi ha deciso di chiamare Albe e chiedergli di fare un regalo a Serena.

anche io voglio un viaggio a parigi regalato da maria sono invidiosa #Amici21 — sere ミ☆ (@inalicesarms) April 21, 2022

La conduttrice ha deciso di fare un super regalo alla coppia – un gesto mai fatto in tutta la storia di Amici – e oltre a una cena romantica ha regalato ai due un viaggio a Parigi in programma per luglio. Albe, felicissimo per il regalo della conduttrice, ha commentato: “Ti amo, Maria, grazie”.

