Continuano i problemi nella scuola di ‘Amici’ con alcuni allievi che non si sono affatto comportati bene. Vi abbiamo riferito della furia di Rudy Zerbi con LDA, ovvero il figlio di Gigi D’Alessio, Luca. Qualche ora fa c’è stato anche un momento toccante con il cantante Luigi Strangis. Lo stesso insegnante di canto lo stava rimproverando, ma il giovane ha fatto una rivelazione molto triste sul suo stato di salute, confessando dunque di essere costretto a fare i conti con una malattia.

Rudy gli ha detto: “Sono molto dispiaciuto per il tuo atteggiamento, vedo che prendi le cose troppo alla leggera”. A quel punto il cantante ha deciso di rompere il silenzio intorno ad una sua vicenda privata. Queste le sue parole: “Per il problema che ho evito lo stress e prendo in questo modo le cose. Ho il diabete, lo stress influisce sulla glicemia e su tutto e quindi cerco sempre di lasciare andare”. Rudy Zerbi è apparso molto provato: “Cerca però di non giocarti questa occasione”, gli ha consigliato.

Ad arrabbiarsi è stata anche Lorella Cuccarini, che ha deciso di strigliare un’allieva per il suo comportamento non consono. La giovane cantante è stata protagonista di numerose violazioni delle regole e la maestra di canto le ha detto: “Non vi rendete conto di dove siete, che c’è gente fuori che farebbe carte false. Non puoi buttarla così questa opportunità, non può andare bene. Non hai dodici anni altrimenti ti sequestrerei il telefono, ne hai 21. Sei una donna, devi capire cosa si può o non si deve fare”.





Lorella Cuccarini ha avuto un confronto duro con la cantante Flaza: “Devo capire come devo interpretare questo tuo atteggiamento”. L’allieva ha replicato: “Non mi sento di non aver dato peso al fatto di stare ad Amici, ma non ho misurato bene il valore di questa regola, so che non ha in nessun modo inciso sul lavoro che ho fatto”. Lorella Cuccarini ha insistito sul fatto che sia fondamentale assumere un comportamento ben diverso, soprattutto se si ha l’intenzione di raggiungere obiettivi ambiziosi.

Al termine della discussione con Flaza, Lorella Cuccarini ha chiosato: “Per diventare professionisti non basta avere solamente il talento, ma ci vogliono i valori dell’umiltà e dell’educazione”. Staremo a vedere nei prossimi giorni se l’allieva di ‘Amici’ avrà compreso del tutto i suoi errori. Ovviamente l’insegnante la terrà d’occhio per valutare i suoi progressi, dopo questa strigliata.