Dentro la scuola di Amici 21 scoppia il caos. A scatenarlo stavolta sono Raimondo Todaro e Alessandro Celentano. È successo nel day time di oggi dopo che la maestra Celentano venuta a conoscenza della proposta del maestro Todaro chiede di parlare urgentemente con lui. Todaro aveva proposto una sfida interna tra Christian e Cristiano. “Vorrei capire dove vuoi arrivare. Non capisco l’accanimento con Cristiano, adesso se parte questa proposta Carola va a casa”.



“Vogliamo andare al Serale con Mattia con le stampelle che pensa agli anelli e con Christian che non è un genio? Mi sembra che tu stia affossando la danza”. Ha attaccato la maestra di Amici 21. E pronto era arrivata la risposta: “Dal mio punto di vista, visto che non è un tuo allievo… Quando ero a scuola ed ero in sezione A, non venivano i professori della sezione B a fare lezione o a vedere a che punto eravamo”.



“A te che cavolo te ne frega se Mattia è pronto o non è pronto? Non è un tuo allievo, preoccupati dei tuoi, è un altro modo per screditare un mio allievo”, ha continuato Todaro. Il faccia a faccia è andato avanti per ore tanto che sui social il maestro di Amici 21 ha sentito il bisogno di dare una serie di precisazioni. “La nostra conversazione è durata un’eternità e capisco che non potesse andare in onda per esteso, ma solo per chiarezza…”.







“1- la maestra @alessandra.celentano aveva messo in sfida Serena e non è vero che non lo ha mai fatto. poi forse ha capito che era meglio rinunciare. 2- in 5 mesi ho lanciato solo una volta la sfida agli allievi della maestra, dunque non è mia intenzione farli fuori. 3- Cristiano non è certo uscito per colpa mia, ho solo fatto una proposta in cui l’ultima parola era della maestra. ha sbagliato a farlo uscire per il suo orgoglio se tanto ci teneva che rimanesse, bastava dire no alla sfida… o forse sperava di mandarmi a casa il calciatore”.



Quindi Todaro continua: “4- le improvvisazioni nel latino non esistono e inoltre Mattia era il più svantaggiato perché non ha mai fatto assoli ma se non è ultimo in classifica un motivo ci sarà ed inoltre i temi delle gare non li ho scelti io. Per il resto apprezzo veramente tanto la passione che avete per i ragazzi ai quali siete affezionati e accetto tutto ciò che ne consegue. Buona vita”. Amici 21 è una polveriera.