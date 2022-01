“Piantala, ti avverto”. Amici 21, alta tensione tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: succede sotto gli occhi di tutti

Ancora uno scontro ad Amici 21 tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. I due insegnanti di canto del talent di Maria De Filippi hanno nuovamente discusso durante il daytime del 26 gennaio. Già durante l’ultima puntata del programma si erano punzecchiati. Tutto inizia quando due allievi di Anna Pettinelli finiscono nel mirino di una contestazione di Rudy Zerbi, che sulla base delle nuove classifiche di gradimento adottate al talent, sostiene che la Pettinelli si ostini a volerli salvare nonostante i due non occupino spesse volte le prime posizioni.

La docente non si perde d’animo e risponde per le rime a Rudy Zerbi sottolineando che una delle classifiche incriminate – che nel dettaglio vede ultimo uno dei suoi allievi- sia di parte, in quanto stilata dal suo “capo” in radio, ovvero Linus. “A parte la classifica del tuo capo, che lo ha messo ultimo…”.

La tensione sale e Rudy Zerbi invita la collega a valutare con maggiore obiettività i risultati delle classifiche ad Amici, riferendosi alle posizioni non proprio brillanti raggiunte dai due pupilli della speaker radiofonica. Ma Anna Pettinelli non vuole mettere a rischio la posizione dei due allievi conferma sia ad Albe che a Crytical la maglia di cantanti. Rudy Zerbi sbotta: “Cosa intendi? Perché io lavoro con Linus, Linus ha messo all’ultimo posto…”.





Questa volta la lite è scoppiata a causa del fatto che Rudy Zerbi ha affidato a Crytical un brano di Ultimo, dal titolo ‘Pianeti’ per metterlo alla prova sul canto. Mentre assegnava il pezzo fa il suo ingresso in aula Anna Pettinelli che non prende bene la presenza del collega. Rudy Zerbi spiega le sue motivazioni: “A noi è data la possibilità di affidare dei compiti a questi ragazzi. Credo che sia molto costruttivo perché parliamo del saper rappare ma anche del saper cantare. Se ti dà fastidio è un problema tuo. È lecito. Stiamo parlando in modo costruttivo. Non sono venuto qua per demolirlo o attaccarlo. Lui deve crescere e migliorare sul cantato. Sul rap è già forte. Il nostro lavoro è fare i prof dei nostri ragazzi ma anche degli altri.

Anna Pettinelli non è dello stesso parere. E prende una decisione insindacabile, il proprio allievo non dovrà esibirsi su questa canzone: “Io vado dai tuoi a dare compiti o a dire che sono deboli su qualcosa. Quello che entra nelle sale dove i ragazzi si devono preparare sei tu. Io rispetto il lavoro tuo, quello che non stai facendo tu in questo momento. Io posso dire che non sei gradito quando non fai un lavoro di proposizione ma di demolizione. Sei fastidioso”.