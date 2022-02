“Saltano in 2”. Terremoto a Amici 21, la clamorosa decisione quando manca poco al serale

Si avvicina il momento del Serale di Amici 21, la fase finale del talent condotto da Maria De Filippi. Di conseguenza la tensione si alza e gli allievi della scuola sono sempre più impegnati per prepararsi a questo appuntamento importante. Nelle ultime ore una comunicazione di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha colto i ragazzi di sorpresa. La produzione ritiene inammissibile alcuni atteggiamenti assunti dai ragazzi – rei di non studiare abbastanza nel contesto scuola e di ritenersi già arrivati.

Da qui la scelta dei prof di indire una sfida lampo per ciascuna categoria, canto e ballo. In tutto sono sette i ragazzi a rischio eliminazione. Si tratta di Aisha, Crytical, Calma, LDA, Christian, Leonardo e Nunzio. Ognuno di loro si esibirà su un proprio cavallo di battaglia e l’ultimo in classifica lascerà il talent show di Maria De Filippi mettendo così fine alla propria corsa per il Serale.

“Chi sarà ultimo andrà direttamente a casa, uno per il canto e uno per il ballo. Fanno le valigie e vanno via” ha annunciato Rudy Zerbi a cui ha fatto eco anche la maestra Alessandra Celentano: “Noi ci sentiamo in dovere di prendere dei provvedimenti soprattutto in un contesto come questo dove non si può perdere tempo. Ogni minuto è prezioso e va sfruttato al meglio”. I ragazzi a rischio eliminazione saranno giudicati da due giudici esterni: Charlie Rapino giudicherà le esibizioni di LDA, Crytical, Aisha e Calma, mentre Marcello Sacchetta quelle di Christian, Nunzio e Leonardo.





Un provvedimento molto severo che è contestato apertamente al proprio insegnante da LDA. “Luca tu fai un po’ come ti pare, tu non puoi discutere le assegnazioni… puoi benissimo preparare la tua carriera fuori da qui, sulle tue gambine. Se sei qui è perché credi che una scuola possa servirti”, l’accusa del prof al suo pupillo e il figlio di Gigi D’Alessio controreplica: “Ho fatto una proposta alla vocal coach in buona fede. Ho iniziato a scrivere e mi dispiace che questo passi come un atto di presunzione”.

Ancora non si sa se gli insegnanti potranno evitare questo provvedimento qualora spettasse ad un allievo appartenente alla loro squadra: ad esempio se dovesse essere escluso Crytical, non è chiaro se Anna Pettinelli potrà salvarlo. E lo stesso discorso si può fare per Aisha allieva di Lorella Cuccarini. È probabile che sarà la stessa produzione a spiegare nel dettaglio prossimamente come funzionerà il meccanismo. Insomma il Serale è sempre più vicino e i docenti richiedono ai loro allievi il massimo impegno: di conseguenza sui ragazzi la pressione cresce. E sarà così fino alla fine.