Si avvicina il serale di Amici 21 e di conseguenza sale la tensione tra gli allievi che devono dimostrare di essere all’altezza del programma. Anche i docenti chiedono loro il massimo. C’è qualcuno che sta soffrendo questa particolare pressione: si tratta di Gio Montana: l’allievo voluto da Anna Pettinelli continua a non fare bene e nella puntata di domenica il maestro Adriano Pennino lo ha messo all’ultimo posto in classifica. Il maestro ha riunito tutti i ragazzi e ha fatto cantare loro “Una vita in vacanza”.

Ma per Montana l’esibizione non è stata il massimo. Gio ha sbagliato l’attacco e lo ha ripetuto per ben tre volte. Il risultato non è stato comunque soddisfacente: Rudy Zerbi lo ha accusato di aver rovinato la performance corale di tutti. Anna Pettinelli non è d’accordo e tra loro inizia una discussione animata fino a quando Rudy Zerbi esclama: “Sei di una maleducazione assurda, non ho mai conosciuto una persona più prevaricatrice di te”. Anna Pettinelli non ci sta e abbandona lo studio.

Nella puntata del daytime di mercoledì 2 marzo Anna Pettinelli ha deciso di eliminare Gio Montana. Lo ha convocato e dopo essersi collegata in video ha detto: “Ho delle cose da comunicarti, ho ragionato moltissimo su di te. Riguarda il serale, non posso ammetterti al serale, nelle cover sei molto deficitario. Diventa un problema di schieramenti. Se c’è un anello più debole metti a rischio la permanenza anche degli altri. I tuoi singoli sono fortissimi, in virtù di quelli ti ho scelto. Sento che sei molto emotivo, davanti al pubblico stenti a cantare anche quelli. Sei tanto emotivo e insicuro”.





Gio Montana è sconvolto e non riesce a credere alle parole dell’insegnante che lo ha scelto: ha provato a spiegare le sue ragioni, ovvero la pressione provata entrando a due settimane dal Serale. “Più che insicuro o emotivo è di ritrovarsi in una situazione da un momento all’altro in un brevissimo lasso di tempo con persone che sono qua da cinque o sei mesi. Da quanto ho fatto live, in giro, non ho mai avuto problemi dove mi trema la voce o non ricordo il pezzo”. Quindi è rientrato in casetta e ha sbottato contro Anna Pettinelli: “Che c***o mi ha fatto entrare a fare?”.

Poi arriva il colpo di scena: Gio Montana viene convocato da Rudy Zerbi e il docente – che aveva criticato la collega dicendo che non si è assunta le sue responsabilità – e decide di prendere il ragazzo nella sua squadra dicendogli: Voglio darti una possibilità”. Ora Gio Montana ha tempo fino a domenica per guadagnarsi un posto al Serale nel team di Rudy Zerbi.