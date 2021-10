“La vendetta è compiuta”. Amici 21, Alessandra Celentano lo ha fatto davvero. A pagare il conto è un allievo

Alessandra Celentano protagonista ad Amici 21, la maestra di ballo promette scintille. Così a quanto filtra dalle anticipazioni della prossima puntata, registrata e oggi e che andrà in onda domenica. Tante le sorprese a cominciare dagli ospiti: The Kolors e Ermal Meta. Prima che gli ospiti però a tenere banco ad Amici 21 in queste ore è la presunta riappacificazione tra uno dei maestri, Raimondo Todaro e la sua ex moglie Francesca Tocca.



Arrivato ad Amici 21 dopo una lunga trattativa, oggi Raimondo Todaro fa parte dei coach di ballo insieme alla vetrana Alessandra Celentano e Veronica Peparini e sembra che le sue prime settimane all’interno del talent show siano andate benissimo sia dal punto di vista lavorativo che di gradimento da parte del pubblico a casa. E se il lavoro va a gonfie vele lo stesso si può dire per l’amore, perché sembra che Raimondo Todaro abbia ritrovato l’amore proprio grazie ad Amici.



Secondo quanto riporta il settimanale Chi, il ballerino sarebbe tornato insieme all’ex moglie, la ballerina Francesca Tocca, con la quale ha una figlia, Jasmine. Una bella notizia che rallegra la famiglia di Amici 21. Ma non solo sorrisi perché nella scuola è già tempo di eliminazioni. Le anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 21, trapelate dal blog Quello che tutti vogliono sapere, svelano due allievi eliminati, entrambi a causa di una sfida persa.







Si tratta di Elisabetta a Matt. Nel secondo caso si tratta di una vendetta portata a compimento di Alessandra Celentano che avrebbe messo il ragazzo in sfida per vendicarsi di Veronica Peparini della modalità della sfida di Mirko. La Cele ha spiegato infatti di voler mettere in sfida Matt non perché non lo ritiene talentuoso e pronto per Amici 21, anzi. Ha trovato un ballerino di danza classica molto bravo e ha voluto farlo scontrare con uno altrettanto bravo.



Il risultato ha bocciato Matt. Amici 21 insomma inizia sotto le insegne di una competizione sempre più forte. Nei giorni scorsi contro gli allievi aveva tuonato Maria De Filippi. Dopo alcune uscite infelici da parte degli allievi la conduttrice aveva chiesto più serietà e rigore.