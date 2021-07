“La scelta migliore”. Maria De Filippi già al lavoro su Amici 21: euforia per il nuovo giudice

Nonostante l’appena terminata stagione di Amici si sia conclusa da poco tempo, la vittoria della ballerina Giulia Stabile, Maria De Filippi è già un working in progress per la prossima edizione del talent show, la 2021. Sono decenni che l’iconico talent di Canale 5 non smette di ospitare giovani talenti, che per la maggiore poi riescono a collocarsi nel mondo dello spettacolo.

Maria De Filippi da sempre non ha fatto altro che dare una mano ai giovani talentosi, da Alessandra Amoroso a Emma Marrone e ora anche Giulia stabile, che a quanto pare sarà presentissima a Tu si que vales. La sorpresa della prossima stagione di Amici, consiste in una novità tra i giurati.

A quanto pare il nuovo giurato sarebbe stato scelto da Maria proprio perché ex allievo di Amici. Si tratterebbe di Alberto Urso. Maria De Filippi, visto il successo riscosso dal cantante, ha deciso di invitarlo come ospite fisso in qualità di giudice nella nuova edizione del talent show. Scendendo nel merito del suo ruolo, Alberto Urso si occuperà di giudicare i talenti durante la prima fase delle selezioni.





Le decisioni del cantante saranno quindi fondamentali e decreteranno la formazione della nuova classe di Amici 2021. Tantissimi i fan che si sono subito scatenati sui social dopo aver appreso la notizia in anteprima. Ma non è l’unico ex allievo ripescato. Infatti Giulia stabile potrebbe prendere parte ad Amici 2021 nel corpo di ballo dei professionisti.

Nonostante non si abbia ancora la certezza nero su bianco, le fonti delle indiscrezioni sembrano essere abbastanza sicure. Non ci rimane dunque che attendere ancora qualche mese e sicuramente avremo qualche informazione in più. Chissà!