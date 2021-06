È passato un mese dalla fine di Amici 20. Inutile dire che ai tantissimi fan del talent show di Maria De Filippi i protagonisti dell’ultima seguitissima edizione manchino da morire. E infatti i vari Giulia, Sangiovanni, Martina, Aka7even, Rosa e Deddy continuano ad essere seguitissimi. I telespettatori sono curiosi di capire quali sono i nuovi progetti dei talentuosi ex allievi, chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere. Non solo, grande interesse è rivolto anche alle storie che si sono sviluppate tra i protagonisti di Amici 20.

Come sapete la vincitrice Giulia ha trovato in Sangiovanni la persona che fa al caso suo. Poi Martina, dopo aver lasciato Aka7even, sembra serena e felice con Raffaele. E Rosa e Deddy? Sui due il gossip si è scatenato. Appena finito il programma le voci hanno iniziato a rincorrersi: Rosa e Deddy si sono lasciati. Quando poi al cantante è stata rivolta una domanda specifica, la risposta è stata: “Come vanno le cose con lei? In realtà va che non ci stiamo sentendo più di tanto, perché io ho tanti impegni. Però parliamo di musica. Comunque Rosa sta bene”.

Parole che non hanno fatto altro che alimentare altro gossip e indiscrezioni sulla fine della loro storia. I fan hanno continuato a cercare indizi social. Canzoni, parole, frasi lasciate a mezz’aria hanno fatto propendere ora per l’ipotesi della rottura ora per quella del rapporto ancora intatto. Fino a quando una lettrice del Vicolo delle news ha dichiarato di aver incontrato Deddy in un locale di Roma. Qui gli ha chiesto perché avesse lasciato Rosa. E Deddy ha risposto: “Ma già lo sanno tutti”.





La storia, però, non è stata confermata. Allora ecco che i fan vanno a caccia di ulteriori indizi. Rosa e Deddy non hanno più parlato l’una dell’altro. Ma recentemente la ballerina ha rilasciato un’intervista a Novella2000: “Il mio ‘deviare’ determinati argomenti, per il semplice fatto che preferisco affrontarli io in prima persona a tempo debito. Sono qui per parlare in primis di Rosa, e condividere insieme a voi il mio mondo, il mio sogno e ciò che di bello il futuro mi riserva”.

Ancora nessun riferimento a Deddy. La cosa fa riflettere. In molti trovano in ciò la conferma che qualcosa sia cambiato nel loro rapporto. Poi, improvviso e inatteso, arriva un gesto del cantante di Amici 20. Proprio in uno degli ultimi post di Rosa compare infatti un like di Deddy. Tanto è bastato ai fan per riprendere a parlare di relazione salva, storia tutt’altro che finita e via di seguito. E voi, cosa ne pensate? Rosa e Deddy stanno ancora insieme o si sono presi un periodo di pausa?