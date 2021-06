Sono già trascorse diverse settimane dalla fine di Amici 20. L’edizione è stata una delle più seguite di sempre, merito di Maria De Filippi, sicuramente. Merito del talento degli allievi, senza dubbio. Ma c’è un altro aspetto che ha fatto innamorare i telespettatori. Sono state le storie, di amicizia e di amore, gli scontri, i ‘tradimenti’, insomma tutto quello che è avvenuto al riparo dalle telecamere a tenere banco. E infatti, a distanza di tanto tempo dalla finale ancora si continua a parlare dei protagonisti di Amici 20.

Sono in tanti a chiedersi che fine abbiano fatto Giulia, la vincitrice, e il suo fidanzato Sangiovanni. Oppure Martina Miliddi che prima ha avuto una relazione con Aka7even e poi si è fidanzata con Raffaele Renda. Ogni giorno i follower sono a caccia di rumor, voci, gossip sui loro beniamini. Stavolta a far discutere è stata, involontariamente, Enula. La cantante, infatti, prima ha rivelato che suo rapporto con Sangiovanni è fatto di “amore e odio”. Poi ha creato un vero polverone pubblicando un video.

Forse non tutti ricordano che Rosa Di Grazia, prima della storia con Deddy, ha avuto una tenera amicizia con Riccardo Guarnaccia. E tra i due c’è stato anche un bacio! Quando si sono formate le coppie Aka7even-Martina e Giulia-Sangiovanni Rosa e Riccardo si sono molto avvicinati. Anche se erano entrambi impegnati con persone diverse tra i due è nato qualcosa. E quando Riccardo è stato eliminato Rosa è scoppiata in un pianto disperato.





A quel tempo Rosa si era appena lasciata con il fidanzato e si era parlato di una relazione segreta con Riccardo. Successivamente, però, la storia tra i due non è proseguita e Rosa si è innamorata di Deddy. Ora a far parlare è un video pubblicato da Enula. La cantante ha voluto ricordare la festa di capodanno svolta dietro le quinte di Amici. E i fan hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato.

Mentre tutti festeggiano si vede infatti un bacio tra Rosa e Riccardo. Segno che già in quel momento i rapporti tra i due erano… ‘particolari’. Un legame molto stretto che però non è sfociato in una storia vera e propria. Il bacio, però, c’è stato. Anche tra Martina e Aka7even ci fu un bacio proprio in quell’occasione. Ma questa, come sapete bene, è tutta un’altra storia…