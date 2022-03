Amedeo Goria, bomba di Biagio D’Anelli da Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5. Nell’ultima puntata andata in onda, ovvio, si è parlato de La Pupa e il Secchione Show, il programma appena iniziato su Italia 1 che vede tra le Pupe Vera Miales, la fidanzata del giornalista sportivo. Un giorno fa, sempre nel contenitore pomeridiano, la conduttrice ha mostrato in esclusiva le immagini della prima notte di Vera e il suo Secchione, ovvero il campioncino di Caduta Libera Nicolò Scalfi.

Non è successo assolutamente nulla e anzi la compagna di Amedeo Goria è apparsa fredda e distaccata nei confronti di Nicolò, ma nonostante questo non ha rinunciato a sfoggiare il completo sexy per la notte, ovvero pantaloni di raso e un mini top con pancia e spalle scoperte.

Amedeo Goria, la “notizia choc” di Biagio D’Anelli

Maria Teresa Ruta, che è la ex moglie di Amedeo Goria, oggi compagno di Vera Miales ha subito commentato in studio quella scena: “Dice a lui ‘Girati un attimo’ per spogliarsi, ma non poteva farlo in bagno?”. E veniamo all’ultima puntata di Pomeriggio 5, dove invece è stato protagonista del gossip proprio il giornalista.





Barbara d’Urso ha infatti mostrato in diretta la foto in cui Amedeo Goria ha baciato Stella (l’amica di Alex Belli e Delia Duran) e ha quindi tradito Vera Miales. Il direttore del magazine Novella 2000, Roberto Alessi, ha rivelato in anteprima di essere in possesso di altre foto di questi baci ma non è finita qui perché Biagio D’Anelli ha lanciato un altro scoop a Pomeriggio 5.

L’ex vippone ha rivelato come Amedeo Goria e Stella abbiano dormito insieme nella stessa camera d’albergo: “Nella stanza accanto a Delia Duran e Alex Belli, di notte, ho visto Amedeo Goria andare a dormire insieme a Stella…”, ha rivelato Biagio D’Anelli. Dunque oltre ai baci anche un altro gossip. “Questa è la vera notizia choc…”, ha aggiunto l’ospite di Barbara D’Urso.